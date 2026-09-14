Cu mortul, prin noroi, spre cimitir, într-un sat din Vaslui. Cum răspunde primarul despre drumurile de pământ din localitate

În județul Vaslui încă mai sunt drumuri de pământ care la cea mai banală ploaie se transformă în mocirle. Un localnic a surprins momente de la un eveniment în care o mașină mortuară este împinsă pe o uliță noroioasă, din satul Cârja, care duce la cimitir. Fostul primar Ioan Buta și-a construit o vilă impunătoare cu piscină în localitate dar drumul spre cimitir nu l-a pavat, scriu jurnaliștii de la vremeanoua.ro. După ce a vizionat imaginile emoționante cu convoiul de înmormîntare care efectiv înoată în noroi, actualul primar, Eduard Cazacu, are și o explicație.

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Oamenii împing mașina mortuară prin noroi

Imaginile surprind o realitate greu de acceptat pentru 2026. În timp ce se vorbește despre investiții și dezvoltare, în Cârja oamenii încă se luptă cu noroiul chiar și într-un astfel de moment. „Aici nu mai este nevoie de explicații. Imaginile vorbesc singure”, este comentariul făcut de un consilier al Consiliului Orășenesc Murgeni, care atașează un video făcut de un participant la înmormântare. În imagini se observă că, în timp ce câțiva bărbați împing la deal mașina, rudele persoanei decedate stau pe marginea drumului și plâng împietrite de durere. Primarul Eduard Cazacu spune că are în administrare peste 40 de kilometri de drumuri de piatră și că aproape toate care duc la cimitir sunt asfaltate, scrie vremeanoua.ro.

“Din ce văd în filmuleț, e o uliță într-o pantă și încerc să îmi dau seama unde e. Din comentarii, reiese că ar fi trecut pe acolo un tractor cu șenile și ar fi adâncit șanțurile. A venit ploaia, a plouat cam 20 de litri pe metrul pătrat și s-a format noroiul care se vede în filmuleț. Drumul respectiv e pietruit, dar cred că s-a cam dus piatra, altfel ar fi fost mai mult mâl. Ar mai fi avut o altă variantă, și anume pe drumul pe unde trece mașina de gunoi, dar au ales acest drum, unde tot praful depus în această vară s-a înmuiat de la ploaie. În acea zonă trebuie să vină și canalizarea și nu are rost să pietruim din nou, ca apoi să spargem și să stricăm când ajung lucrările de canalizare”, a declarat primarul.