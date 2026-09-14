Prima pagină » Știri externe » AirBaltic este prima companie aeriană din Europa amenințată de faliment din cauza scumpirii kerosenului. Ce datorii are operatorul de zbor și cum încearcă să se salveze

AirBaltic este prima companie aeriană din Europa amenințată de faliment din cauza scumpirii kerosenului. Ce datorii are operatorul de zbor și cum încearcă să se salveze

Melania Agiu
AirBaltic este prima companie aeriană din Europa amenințată de faliment din cauza scumpirii kerosenului. Ce datorii are operatorul de zbor și cum încearcă să se salveze
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania letonă airBaltic a cerut, luni, intrarea în insolvență în Statele Unite. Operatorul aerian a depus o cerere voluntară de reorganizare la New York. Măsura a fost luată pentru ca airBaltic să își poată restructura datoriile și să evite falimentul, continuând în același timp zborurile, relatează Reuters.

„AirBaltic a depus, în mod voluntar, o cerere de protecție în temeiul Capitolului 11 din Codul falimentului al Statelor Unite, la New York, în încercarea de a-și restructura datoriile și de a face față crizei din ce în ce mai grave cu care se confruntă întregul sector, provocată de războiul din Iran.“, precizează agenția.

Protecția oferită de Capitolul 11 (Chapter 11) al Codului Falimentului din SUA reprezintă o formă de insolvență bazată pe reorganizare, destinată companiilor care se confruntă cu probleme financiare severe, dar care au șanse de salvare. Spre deosebire de un faliment clasic (care înseamnă închiderea firmei și vânzarea bunurilor), Capitolul 11 oferă companiei timp să își repare afacerea.

Această solicitare voluntară îi permite operatorului aerian să își renegocieze datoriile sub protecție legală, fără riscul de a fi executat silit de creditori.

AirBaltic a declarat într-un comunicat că a obținut un angajament de finanțare în valoare de 350 de milioane de euro din partea unor instituții de credit, printre care Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley și Oaktree Capital Management, pentru a-și susține activitatea pe durata procesului de restructurare.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Războiul dintre SUA și Iran a dus la dublarea prețurilor combustibilului pentru avioane, declanșând cea mai gravă criză din sectorul transportului aerian de la începutul pandemiei de COVID-19.

Investitorii și directorii executivi au avertizat că transportatorii cu bilanțuri financiare fragile riscă să intre în colaps.

Pe măsură ce situația sa financiară s-a deteriorat, airBaltic a purtat discuții cu creditorii pentru a obține finanțare pe termen scurt, dar a întâmpinat dificultăți în a ajunge la un acord asupra condițiilor. Randamentele obligațiunilor sale au crescut brusc, reflectând îngrijorarea tot mai mare a investitorilor cu privire la perspectiva unui default.

„AirBaltic se confruntă cu dificultăți financiare grave, cauzate de o combinație de factori financiari și geopolitici”, a scris consiliul de administrație al companiei aeriene într-un document depus la tribunalul de faliment.

AirBaltic, care deține o flotă de aproximativ 50 de avioane Airbus A220-300, este deținută în majoritate de guvernul leton, iar Lufthansa deține o participație minoritară de 10%.

Prim-ministrul leton, Andris Kulbergs, a declarat că procedura prevăzută de Capitolul 11 a fost inițiată după ce deținătorii de obligațiuni reprezentând peste 70% din valoarea datoriei au refuzat să aprobe un împrumut necesar pentru supraviețuirea companiei aeriene și au optat, în schimb, pentru lichidare.

„Consider această soluție una dintre cele mai bune opțiuni pentru asigurarea viabilității companiei airBaltic, întrucât oferă instrumentele necesare și timpul necesar pentru punerea în aplicare a planului de restructurare”, a declarat Kulbergs într-un comunicat.

Guvernul continuă să caute un investitor strategic, în timp ce airBaltic își reduce flota și își reorganizează obligațiile, a adăugat el.

AirBaltic este a doua companie aeriană afectată de război, după falimentul Spirit Airlines din luna mai. Transportatorul low-cost american, care a depus cererea de faliment cu câteva luni înainte de izbucnirea conflictului la sfârșitul lunii februarie, nu a reușit să obțină sprijinul creditorilor pentru un plan de salvare guvernamental.

Alte companii aeriene, precum AirAsia, cel mai mare transportator low-cost din Asia de Sud-Est, sunt în căutare de capital proaspăt.

Săptămâna trecută, Ryanair a anunțat că elimină mii de curse din cauza prețului uriaș al kerosenului și că biletele se vor scumpi considerabil de anul viitor. Operatorul de zbor ar putea fi nevoit să-și reducă programul de zboruri pentru sezonul de iarnă cu aproximativ 10.000 de zboruri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan vorbește în conferința de presă organizată la summit-ul din Finlanda. Liderii europeni au izbucnit în râs
14:41
Nicușor Dan vorbește în conferința de presă organizată la summit-ul din Finlanda. Liderii europeni au izbucnit în râs
ÎNARMARE Compromisul lui Trump pentru Kiev: Ucraina ar putea obține o licență Patriot, dar numai pentru rachete „mai puțin avansate”. Despre ce tehnologii ar fi vorba
14:10
Compromisul lui Trump pentru Kiev: Ucraina ar putea obține o licență Patriot, dar numai pentru rachete „mai puțin avansate”. Despre ce tehnologii ar fi vorba
NEWS ALERT Un român transporta droguri cu TIR-ul. Captură uriașă în Italia, în valoare de aproape 2 milioane de euro
14:00
Un român transporta droguri cu TIR-ul. Captură uriașă în Italia, în valoare de aproape 2 milioane de euro
INEDIT Harry și Meghan sunt tratați de regele Charles ca „simpli cetățeni”. Cum își petrec ducii de Sussex primele zile înapoi în Anglia
13:49
Harry și Meghan sunt tratați de regele Charles ca „simpli cetățeni”. Cum își petrec ducii de Sussex primele zile înapoi în Anglia
FLASH NEWS Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
12:44
Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
NEWS ALERT Procurorul general al Ucrainei, implicat într-un dosar de corupție, a părăsit țara într-o mașină de serviciu. Plecarea ar fi fost posibilă doar cu autorizarea lui Zelenski. Cum își justifică Ruslan Kravcenko deplasarea
12:12
Procurorul general al Ucrainei, implicat într-un dosar de corupție, a părăsit țara într-o mașină de serviciu. Plecarea ar fi fost posibilă doar cu autorizarea lui Zelenski. Cum își justifică Ruslan Kravcenko deplasarea
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Adevărul despre Peaky Blinders: cât de diferită era banda din Birmingham față de cea din serial
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
COMUNICAT Comunicat | Grupul PACE minte. AUR a votat ca gazul românesc să rămână în România
14:40
Comunicat | Grupul PACE minte. AUR a votat ca gazul românesc să rămână în România
COMUNICAT Comunicat | Studiu Vodafone: O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism
14:31
Comunicat | Studiu Vodafone: O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism
EDUCAȚIE Cum explică ministrul Educației dezastrul de la testele PISA și ce măsuri anunță
14:27
Cum explică ministrul Educației dezastrul de la testele PISA și ce măsuri anunță
SEMNAL DE ALARMĂ 200.000 de fermieri și ciobani sunt așteptați la protestul din Piața Victoriei. „Rugăm jandarmii să nu ne mai gazeze, încă nu s-au vindecat arsurile din iulie”. Autoritățile iau în calcul restricționarea traficului. Ce mai recomandă
14:27
200.000 de fermieri și ciobani sunt așteptați la protestul din Piața Victoriei. „Rugăm jandarmii să nu ne mai gazeze, încă nu s-au vindecat arsurile din iulie”. Autoritățile iau în calcul restricționarea traficului. Ce mai recomandă
FLASH NEWS Ajutoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România. La cât se ridică valoarea sprijinului pentru fiecare companie
14:11
Ajutoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România. La cât se ridică valoarea sprijinului pentru fiecare companie
PROIECT DE LEGE Proiectul de lege care ar reduce numărul parlamentarilor la 300, iniţiat de senatorul Corneliu Negru (AUR), a fost respins de Comisia Juridică
14:01
Proiectul de lege care ar reduce numărul parlamentarilor la 300, iniţiat de senatorul Corneliu Negru (AUR), a fost respins de Comisia Juridică

Cele mai noi

Trimite acest link pe