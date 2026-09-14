Nicuşor Dan anunţă, din Finlanda, că România poate contribui cu expertiză în construcţia de nave şi pe minerale rare pentru apărarea Flancului Estic

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, înainte de începerea Summitului Arctic din Finlanda(Arktikum Centre) că România poate să ofere expertiză aliaţilor de pe Flancul Estic al NATO, cât şi ţărilor aflate în zona arctică, cu privire la mineralele critice, dar şi la construcţia de nave maritime.

Președintele României, Nicușor Dan, se află în Finlanda (la Rovaniemi), pe 13 și 14 septembrie 2026, pentru a participa la Summitul European dedicat Regiunii Arctice. Vizita are loc la invitația premierului finlandez Petteri Orpo.

Preşdintele a mai anunţat că România va găzdui anul viitor Summmitul Flsncului Estic, la Bucureşti.

„Ne bucurăm să fim aici, pentru că suntem o ţară importantă pe Flancul Estic şi în zona arctică. În spatele acestora se află Rusia, care lansează atacuri cu drone asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, sabotaje. Şi cum avem ameninţări similare, trebuie să avem metode similare de pregătire ca să le întâmpinăm.

De asemenea, acestea sunt incluse în Acordul de la Helsinki, iar noi vom găzdui următoarea întâlnire a Flancului Estic, la Bucureşti, anul viitor. În zona Mării Negre, avem ceva experienţă cu deminarea şi cu protecţia cablurilor de sub mare. Este important să împărţim acest gen de expertiză cu ţările de pe Flancul Estic şi cu cele aflate în zona arctică. De asemenea, România este interesată şi de o componentă economică, mai ales că are experienţă în ceea ce priveşte mineralele critice din Marea Neagră şi avem în vedere şi o cooperare între institutele noastre de geologie, român şi finlandez, cât şi în ceea ce priveşte construcţia de nave maritime. Este un bun prilej să cooperăm să aducem investiţii pe flancul estic şi în zona artică”, a transmis preşedintele înainte de summit.

Încă de duminică seara, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz. Discuțiile au vizat securitatea flancului estic al NATO, cooperarea în industria de apărare, viitorul buget al Uniunii Europene și parcursul european al Republicii Moldova.

Luni, președintele român prezintă viziunea României privitoare la securitate și dezvoltare regională în cadrul summitului arctic.

Programul include o deplasare la baza aeriană militară Lapland Air Wing pentru a analiza modelele de securitate ale Finlandei.