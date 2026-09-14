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Harry și Meghan sunt tratați de regele Charles ca „simpli cetățeni”. Cum își petrec ducii de Sussex primele zile înapoi în Anglia

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Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie după șase ani. Regele Charles al III-lea le-a transmis printr-o scrisoare că cei doi vor fi tratați ca „simpli cetățeni” la revenirea în regat, a transmis purtătorul de cuvânt al cuplului. În filmarea postată recentă pe contul de  Instagram al lui Meghan, cuplul nu se simte afectat de decizia monarhului. Aparent, se bucură de viața obișnuită.

Cei doi au fost luați prin surprindere de scrisoarea regelui Charles prin care preciza că vor fi tratați ca „simpli cetățeni”. Într-o scrisoare transmisă luni din partea regelui, Lordul Șambelan a menționat că Ducele și Ducesa de Sussex au renunțat de bunăvoie „la îndeplinirea atribuțiilor oficiale în numele Suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale”. Potrivit scrisorii, activitățile caritabile desfășurate de Harry și Meghan reprezintă o chestiune personală pentru amândoi.

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O plimbare în parc demnă de o familie obișnuită

Plecarea lui Harry și a lui Meghan în SUA a marcat ruptura publică dintre cuplu și familia regală britanică. În ciuda istoricului familial tensionat, cuplul a revenit în țară la sfârșitul lunii august, împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, care au fost înscriși la școli în Marea Britanie.

În postarea de pe Instagram, cuplul se relaxează într-o rezervație naturală, alături de cei doi copii. Cuplul pare să se obișnuiască cu ideea de a funcționa separat de Casa Regală. Pe filmare apare constant un emoji cu o inimioară și drapelul Marii Britanii, indicând că ducii de Sussex își iubesc țara.

Familia se încălzește spre seara la un foc de tabără, Lilibet se deplasează cu o bicicletă și admiră o turmă de căprioare, iar Meghan, încălțată în cizme, calcă într-o baltă cu noroi. Iar în secvența finală, Harry se filmează cu famila într-o barcă la pescuit.

Cuplul ducilor de Sussex ar putea obține protecție din bani publici?

Totuși, nu există „nicio schimbare în privința statutului actual al Ducelui și al Ducesei de Sussex”, a adăugat Șambelanul în scrisoare, potrivit CNN. Scrisoarea precizează că de acum, cuplul trebuie să-și adreseze orice problemă doar autorităților compente (Poliția Britanică). Harry a continuat să solicite Ministerului de Interne restabilirea fondului de securitate din bani publici pentur familia sa. După plecarea familiei în America de Nord, în 2020, fondul a fost redus.

Comitetul Regal pentru Protecția Membrilor Familiei Reale și a Personalităților (RAVEC), o organizațe din interiorul Ministerului de Interne al Regatului Unit, care oferă consultanță și evaluează măsurile de securitate pentru familia regală și personalități publice importante, se va reuni săptămâna aceasta pentru a discuta despre ce măsuri de securitate ar putea viza familia Ducilor de Sussex. Reuniunea ar putea avea loc marți, 15 septembrie.

Sursa Foto/Video: Instagram, Meghan Markle

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