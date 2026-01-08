Nominalizările la SAG Awards 2026. „One Battle After Another”, un record de 7 selecţii. Surprizele sezonului

„One Battle After Another” a rescris cărţile de recorduri, iar mesajul actorilor din acest sezon al premiilor pare să fie că filmele în limba engleză domină în continuare voturile. Această concluzie a reieşit atunci când au fost anunţate nominalizările pentru Actor Awards, cunoscut anterior sub numele de Screen Actors Guild Awards. Nominalizările pentru film şi televiziune au fost dezvăluite de Janelle James, vedeta din „Abbott Elementary”, şi Connor Storrie, vedeta din „Heated Rivalry”, scrie Variety.

Filmul de acţiune al lui Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”, conduce clasamentul cu un număr record de şapte nominalizări, cel mai mare din istoria ceremoniei. Filmul distribuit de Warner Bros. a obţinut nominalizări pentru distribuţia colectivă, distribuţia de cascadori şi cinci nominalizări individuale pentru interpretare – Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn şi Teyana Taylor, comprimă ProTV.

Warner Bros. a fost studioul lider cu 12 nominalizări în total pentru patru titluri, urmat de Focus Features cu şase, A24 cu patru şi Netflix cu trei.

Pe locul al doilea s-a clasat filmul „Sinners” al lui Ryan Coogler, care a obţinut cinci nominalizări, egalând al doilea loc în istoria SAG în ceea ce priveşte numărul de nominalizări. Cele două filme se vor confrunta în cursa dedicată cu distribuţiile din drama „Frankenstein” a lui Guillermo del Toro, filmul „Hamnet” al lui Chloé Zhao, centrat pe tema durerii, şi comedia neagră „Marty Supreme” a lui Josh Safdie.

Surprizele sezonului: nominalizări neașteptate

„Sinners” a oferit una dintre cele mai mari surprize cu o nominalizare la categoria distribuţie de cascadori, depăşind concurenţi anticipaţi precum „Superman” al DC Studios şi „Wicked: For Good” al Universal, care au ajuns în această categorie anul trecut. Filmul lui Coogler a obţinut, de asemenea, nominalizări individuale pentru Michael B. Jordan (Cel mai bun actor), Miles Caton (actor în rol secundar) şi Wunmi Mosaku (actriţă în rol secundar), alături de o nominalizare pentru distribuţie.

Potrivit Variety, pe măsură ce sezonul se apropie de final, dinamica dintre „One Battle After Another” şi „Sinners” începe să semene cu cea dintre „La La Land” şi „Moonlight” din 2016. Un film a dominat o mare parte a sezonului şi a doborât recorduri, în timp ce celălalt ar putea să fie preferat de votanţi pentru Oscar.

Cursele pentru premiile de interpretare au fost pline de surprize şi omisiuni.

La categoria Cel mai bun actor, DiCaprio şi Jordan sunt însoţiţi de recentul câştigător al Critics Choice, Timothée Chalamet („Marty Supreme”), Ethan Hawke („Blue Moon”) şi Jesse Plemons („Bugonia”), formând una dintre cele mai competitive distribuţii ale sezonului. A fost omis Wagner Moura, a cărui interpretare apreciată în thrillerul brazilian „The Secret Agent” nu a reuşit să se impună în faţa juriului.

Eşecul lui Moura a fost emblematic pentru o tendinţă mai largă, cu excluderea totală a filmelor în limbi străine din toate categoriile. Cel mai afectat a fost drama familială norvegiană „Sentimental Value” a lui Joachim Trier, care nu a primit nicio nominalizare la categoria interpretare, în ciuda aşteptărilor mari pentru Renate Reinsve la categoria actriţă principală şi pentru Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas şi Elle Fanning la categoria actori în roluri secundare.

Nominalizările SAG și impactul asupra Oscarurilor

Deşi numărul tot mai mare de membri internaţionali ai Academiei sugerează că lansarea filmului Neon nu este neapărat periclitată înainte de votarea nominalizărilor la Oscar, absenţa sa este totuşi semnificativă. Transformarea aprecierii criticii în premii Oscar a fost întotdeauna dificilă fără sprijinul SAG, iar „Sentimental Value” se confruntă acum cu această dificultate.

Relaţia inegală a SAG cu interpretările în limbi străine este bine documentată, de la omisiunile din trecut precum Isabelle Huppert („Elle”) şi Sandra Hüller („Anatomy of a Fall”). Există excepţii – „Emilia Pérez” de anul trecut, care a avut succes cu câştigarea premiului pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar de către Zoe Saldaña – dar aceste cazuri au apărut de obicei cu un impuls copleşitor.

Odată cu eliminarea lui Reinsve din categoria Cea mai bună actriţă, s-au deschis noi uşi. Emma Stone a obţinut o altă nominalizare importantă pentru „Bugonia”, în timp ce Kate Hudson a obţinut prima sa nominalizare individuală la SAG, la 25 de ani după „Almost Famous” (2001), cu cea mai bună interpretare din cariera sa în „Song Sung Blue”.

Ele se alătură favoritelor Jessie Buckley („Hamnet”) şi Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You”), ambele favorite la câştigarea Globurilor de Aur duminică. A lipsit (din nou) Cynthia Erivo în rolul Elphabei cu pielea verde din „Wicked: For Good”, după ce a fost omisă şi la Critics Choice. Toate privirile vor fi îndreptate vineri către lista lungă a BAFTA pentru a vedea cine rămâne în competiţie.

Cursele pentru rolurile secundare s-au dovedit la fel de volatile.

Miles Caton a obţinut o nominalizare binemeritată pentru debutul său cinematografic în „Sinners”, după ce a câştigat premiul Critics Choice pentru Cel mai bun actor tânăr. El se alătură lui Del Toro şi Penn din „One Battle After Another”, Paul Mescal („Hamnet”) şi câştigătorul surpriză al premiului Critics Choice, Jacob Elordi („Frankenstein”). SAG a susţinut întotdeauna tinerii actori (de exemplu, Freddie Highmore din „Finding Neverland”).

La categoria dedicată actriţelor în rol secundar, Mosaku a primit un impuls oportun după ce a ratat Globurile de Aur pentru rolul său remarcabil din „Sinners”. Ea este însoţită de Odessa A’zion pentru „Marty Supreme”, care a devansat-o pe colega sa câştigătoare a premiului Oscar, Gwyneth Paltrow, şi de ambele doamne din „Sentimental Value”. Categoria o include, de asemenea, pe nominalizata de anul trecut Ariana Grande („Wicked: For Good”), veterana Amy Madigan („Weapons”) şi Taylor, ceea ce face ca această cursă să fie foarte strânsă.

SAG, un indicator crucial pentru Oscaruri

Ceremonia este considerată un indicator cheie pentru Oscaruri, oferind adesea actorilor şi filmelor un impuls crucial în eforturile lor de a obţine nominalizări la Premiile Academiei şi, în cele din urmă, premii.

De când a fost introdusă categoria Cea mai bună distribuţie în 1995, doar patru filme – „Braveheart” (1995), „The Shape of Water” (2017), „Green Book” (2018) şi „Nomadland” (2020) – au câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film fără a fi nominalizate la această categorie a SAG. De când Academia americană de film a extins categoria de Cel mai bun film în 2009, 61 dintre cele 80 de filme nominalizate la premiul SAG pentru distribuţie – o rată de succes de 76% – au primit şi nominalizări la premiul pentru Cel mai bun film, subliniind valoarea categoriei ca indicator fiabil pentru Oscar.

Puterea predictibilă a SAG se extinde şi la competiţiile de interpretare din filme. Din 2009, nominalizările SAG la categoria actorie în filme s-au suprapus cu premiile Oscar în medie în 16 din 20 de cazuri, o rată de potrivire de 80%. În 2009, anul filmului „The Hurt Locker”, 19 din 20 de nominalizaţi SAG au obţinut nominalizări la Oscar. În 2021, anul filmului „CODA”, suprapunerea a scăzut la 12 din 20.

Nominalizările TV aduc surprize și noi lideri

Nominalizările pentru televiziune au adus propriile lor schimbări, chiar şi cu „The Studio” de la Apple în fruntea clasamentului cu cinci nominalizări, inclusiv pentru distribuţie şi pentru interpretările lui Seth Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn şi Catherine O’Hara.

În ceea ce priveşte reţelele, Netflix conduce cu 12 nominalizări în total şi o preluare completă a categoriei actor principal (în serie limitată). A fost urmat de Apple TV cu nouă nominalizări şi HBO Max cu opt.

Ultimul sezon al serialului de succes al Netflix „Stranger Things” a fost exclus, alături de serialul spin-off „Star Wars” „Andor” de la Disney+. În schimb, SAG-AFTRA a recunoscut serialul neo-western „Landman” al Paramount şi thrillerul politic „The Diplomat” al Netflix.

Printre omisiunile notabile în ceea ce priveşte interpretarea s-au numărat distribuţia serialului „The Bear” de la FX, care nu a primit nominalizări individuale, în ciuda unei nominalizări colective. Adam Scott şi Tramell Tillman au fost excluşi pentru „Severance”, în timp ce Kathy Bates („Matlock”), Quinta Brunson („Abbott Elementary”) şi Kristen Bell („Nobody Wants This”) au lipsit din categoriile respective de roluri principale.

Perioada de eligibilitate din acest an acoperă serialele lansate între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2025.

Votul final va avea loc între 14 ianuarie şi 27 februarie. Cea de-a 32-a ediţie a premiilor Actor Awards, prezentată de SAG-AFTRA, va fi transmisă în direct ee Netflix la 1 martie.