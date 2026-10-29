Război în Ucraina, ziua 1.708. Kremlinul, mesaj clar: UE nu are ce căuta la negocierile cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi

Războiul din Ucraina a intrat joi, 29 octombrie 2026, în a 1708-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Kremlinul a exprimat o poziție cât se poate de clară: prezența europeană în noua rundă de negocieri despre războiul din Ucraina, care va avea loc în noiembrie, în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, este exclusă.

„Negocierile vor fi reluate”

„Am convenit că negocierile tripartite cu participarea Rusiei, Ucrainei și SUA vor fi reluate. Ei (n.r.- europenii) pot participa doar dacă își cumpără bilete. Dar, nimeni nu intenționează să îi invite la masa negocierilor”, a declarat la televiziunea publică Iuri Ușakov, consilier pentru politică internațională al președintelui Vladimir Putin.

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Marți, Ușakov declarase că este prematur să se discute la acest moment despre desemnarea unui negociator european la discuțiile privind Ucraina.

Și ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a spus că Europa nu a prezentat nimic nou în contactele avute recent cu președintele Putin. Marți, președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store au discutat telefonic cu Vladimir Putin, îndemnându-l să declare un armistițiu în Ucraina. Drept răspuns, liderul de la Kremlin i-a avertizat pe interlocutorii săi europeni că nu va exista pace în Ucraina până când nu vor fi luate în considerare și interesele naționale ale Federației Ruse.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a susținut întotdeauna că dorește prezența aliaților săi europeni în procesul de negociere și chiar a insistat pentru acest lucru, în special după tensiunile apărute între el Kiev și președintele american Donald Trump.

În ceea ce privește data întâlnirii de la Abu Dhabi, Ușakov a spus că aceasta va fi anunțată „în curând”.

Moscova propusese a doua săptămână din noiembrie, deși Kievul preferă să o amâne pentru zilele imediat următoare alegerilor legislative din SUA, programate la 3 noiembrie.