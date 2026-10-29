Autoritățile au prelungit cu 30 de zile starea de alertă la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a publicat în Monitorul Oficial hotărârea privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă în ceea ce privește funcționarea centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Sunt mai multe motive care au stat la baza luării acestei hotărâri de către autoritățile române, printre care:

menținerea unor cote scăzute ale Dunării la intrarea în țară;

imposibilitatea de a repune în funcțiune unitățile 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă pe parcursul lunii noiembrie 2026;

existența în continuare a riscului de apariție a unei crize în alimentarea cu energie electrică, cauzat de lipsa unor rezerve de putere și energie suficiente pentru echilibrarea sistemului la orele de vârf de consum.

Ce presupune starea de alertă la SNN

„Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național, inclusiv prin creșterea producției din toate sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului, astfel cum se prevede în hotărârea publicată în Monitorul Oficial”, mai subliniază sursa citată.

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Conform Hotărârii publicate în Monitorul Oficial, pe durata stării de alertă, în scopul diminuării impactului riscului generat de seceta hidrologică, se menține aplicarea măsurilor și lucrărilor de intervenție în regim de urgență, așa cum au fost dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2026 pentru stabilirea unor măsuri operative etapizate în vederea asigurării debitelor și nivelurilor necesare Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă în perioada stării de alertă.

„În funcție de evoluția situației operative și de necesitățile identificate în procesul de implementare a măsurilor, instituțiile prevăzute în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2026 sunt sprijinite de instituții și autorități publice centrale și locale. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea funcționării Sistemului electroenergetic național, inclusiv prin creșterea producției tuturor surselor disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului”, arată actul normativ.