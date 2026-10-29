Prima pagină » Actualitate » Departamentul care stă în spatele tuturor exporturilor de Dacia Duster. Puțini îi cunosc pe oamenii care lucrează acolo

Departamentul care stă în spatele tuturor exporturilor de Dacia Duster. Puțini îi cunosc pe oamenii care lucrează acolo

Departamentul care stă în spatele tuturor exporturilor de Dacia Duster. Puțini îi cunosc pe oamenii care lucrează acolo
Departamentul care stă în spatele tuturor exporturilor de Dacia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Producția Dacia în uzina de la Mioveni este exportată în proporție de peste 80%, scrie profit.ro. De asemenea, în fabricile din alte țări merg și kiturile de asamblare de tip CKD. Totuși, se fac și importuri, în special de componente pentru producția de vehicule, întrucât numai 65-70% dintre furnizori provin din România.

Potrivit profit.ro, o echipă discretă știe absolut tot ce intră, dar și iese de porțile uzinei Dacia.

Dacia, export de 5 miliarde de euro

Volumul exporturilor realizate de la Mioveni este unul uriaș. Numai la nivelul anului 2025 vorbim despre mașini și componente trimise altor fabrici în valoare de 24,6 miliarde lei (aproape 5 miliarde de euro), plus piese de schimb către piețele unde se vând Dacii în valoare de 1,6 miliarde lei (peste 300 milioane euro).

w

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

În acest context, Departamentul Vamă Automobile Dacia are o importanță uriașă. Șeful echipei de aici este Constantin-Viorel Bălan, cel care coordonează tot și este direct responsabil de exportul a peste 200.000 de vehicule anual și importul a mii de tone de piese și materii prime.

Pentru mulți, el face o muncă mai puțin vizibilă, dar departamentul său joacă un rol crucial în importul de componente necesare producției, vehiculele produse în alte uzine din afara UE, prototipuri care ajung în România pentru teste. El asigură și exportul de piese și modele „Duster” și „Bigster” către țările non-UE.

„Departamentul Vamă are un impact direct asupra continuității activității industriale, chiar dacă activitatea noastră este mai puțin cunoscută clienților finali. Ne ocupăm de toate operațiunile de import și export desfășurate de entitățile Grupului Renault din România, fie că vorbim despre importul de piese necesare producției sau importul de vehicule și prototipuri, fie de exporturile de piese și vehicule către alte țări.

Toate aceste fluxuri trec printr-o analiză și o gestionare vamală riguroasă. Dacă apar blocaje în vamă, există riscul ca fluxul logistic să fie afectat, iar activitatea uzinei să aibă de suferit, iar rolul nostru este să ne asigurăm că astfel de blocaje nu se întâmplă”, spune Constantin-Viorel Bălan.

Cu ce se ocupă un declarant vamal

Departamentul Vamă al companiei Dacia a luat ființă în anul în care s-a lansat pe piață modelul „Logan”. Angajații de aici se ocupă cu gestionarea fluxurilor de import-export pentru Turcia, Maroc sau China. Zilnic sunt operate aproximativ 70 de transporturi: camioane, containere și trenuri cu mașini sau componente.

Un declarant vamal la Dacia „trebuie să cunoască legislația vamală, regimurile speciale, acordurile comerciale internaționale și regulile privind sancțiunile și restricțiile comerciale. Majoritatea colegilor noștri au studii economice și competențe solide în analiza datelor și a documentelor comerciale”, mai spune șeful departamentului.

Provocările nu sunt puține, iar munca presupune o responsabilitate pe măsură. „Analizăm constant mărfurile importate și exportate pentru a ne asigura că respectăm toate reglementările aplicabile. Există produse care sunt supuse unor restricții speciale sau care pot avea utilizare duală – civilă și militară, iar pentru acestea sunt necesare verificări și autorizații suplimentare”, explică Bălan.

Însă, de departe, rolul principal al echipei de la „Vamă” este să se asigure că producția Dacia nu rămâne fără piesele de care are nevoie pe banda de montaj.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Norvegia îi răspunde lui Donald Trump, după atacul președintelui SUA: „O «ţară de rahat»? Da, dar are cele mai frumoase toalete din lume”
09:40
Norvegia îi răspunde lui Donald Trump, după atacul președintelui SUA: „O «ţară de rahat»? Da, dar are cele mai frumoase toalete din lume”
FLASH NEWS Incendiu pe Aeroportul Henri Coandă. Polițiștii au reținut o femeie suspectată că ar fi dat foc culoarului dintre terminalele Sosiri și Plecări
09:35
Incendiu pe Aeroportul Henri Coandă. Polițiștii au reținut o femeie suspectată că ar fi dat foc culoarului dintre terminalele Sosiri și Plecări
BANI Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să câștigi în 2027, pentru a putea fi considerat bogat în România, în funcție de vârstă și de orașul în care locuiești
08:30
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să câștigi în 2027, pentru a putea fi considerat bogat în România, în funcție de vârstă și de orașul în care locuiești
ENERGIE Autoritățile au prelungit cu 30 de zile starea de alertă la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă
08:19
Autoritățile au prelungit cu 30 de zile starea de alertă la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă
CONTROVERSĂ SURSE: Bolojan i-a lăsat un teren minat lui Niculescu la Guvern. Plăți totale restante sau scadente de până la 52 de miliarde de lei. Doar plățile pentru Pfizer sunt de 4 miliarde
08:00
SURSE: Bolojan i-a lăsat un teren minat lui Niculescu la Guvern. Plăți totale restante sau scadente de până la 52 de miliarde de lei. Doar plățile pentru Pfizer sunt de 4 miliarde
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.708. Kremlinul, mesaj clar: UE nu are ce căuta la negocierile cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi
07:37
Război în Ucraina, ziua 1.708. Kremlinul, mesaj clar: UE nu are ce căuta la negocierile cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi
Mediafax
Incendiu în toiul nopții pe Aeroportul Otopeni. O femeie, suspectată că a provocat focul între două terminale
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Prosport.ro
Cum ar putea arăta noua Dacia Sandero 2028! Italienii au prezentat imaginile cu versiunea electrică
Adevarul
O autostradă așteptată de zeci de ani este din nou amânată. Contractul de aproape 4 miliarde de lei pentru un important tronson din A8 a fost suspendat
Mediafax
Nava atacată miercuri în Marea Neagră s-a scufundat. Se îndrepta spre Constanța și transporta mărfuri periculoase
Click
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Am aflat cine este a doua femeie care face amor la Insula Iubirii 2026. Cine cade în ispită, după Bibi
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Kia Sportage diesel, alternativa sud-coreeană la modelele germane la sub 7.500 de euro. Cu ce dotări vine acest SUV?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
De ce existăm? Particula care ar putea elucida misterul odată pentru totdeauna, spun fizicienii
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
VIDEO Daniel Zamfir, șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei: „O să vă îngroziți, este inadmisibil”. Ce le-a reproșat predecesorilor săi de la USR, Darău și Miruță
09:39
Daniel Zamfir, șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei: „O să vă îngroziți, este inadmisibil”. Ce le-a reproșat predecesorilor săi de la USR, Darău și Miruță
VIDEO Ion Cristoiu: Prin hăituirea lui Călin Georgescu Sistemul vrea să ne arate cât de mioritici suntem
09:36
Ion Cristoiu: Prin hăituirea lui Călin Georgescu Sistemul vrea să ne arate cât de mioritici suntem
FLASH NEWS Un tren german nu a fost lăsat să intre în Elveția pentru o întârziere de 13 minute. În România, întârzierile CFR ajung și la ore întregi. Ce s-a întâmplat cu pasagerii
09:28
Un tren german nu a fost lăsat să intre în Elveția pentru o întârziere de 13 minute. În România, întârzierile CFR ajung și la ore întregi. Ce s-a întâmplat cu pasagerii
FLASH NEWS Președintele Consiliului Concurenței anunță că au început procesele deschise de băncile amendate cu peste 700 de milioane de euro în dosarul ROBOR
09:13
Președintele Consiliului Concurenței anunță că au început procesele deschise de băncile amendate cu peste 700 de milioane de euro în dosarul ROBOR
Cum vorbești cu părinții despre bani fără să creadă că te gândești la moștenire
09:00
Cum vorbești cu părinții despre bani fără să creadă că te gândești la moștenire
REACȚIE SRI dezvăluie metoda prin care Rusia recrutează români pentru sabotaje. Ce vulnerabilități exploatează
08:56
SRI dezvăluie metoda prin care Rusia recrutează români pentru sabotaje. Ce vulnerabilități exploatează

Cele mai noi

Trimite acest link pe