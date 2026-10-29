Departamentul care stă în spatele tuturor exporturilor de Dacia Duster. Puțini îi cunosc pe oamenii care lucrează acolo

Producția Dacia în uzina de la Mioveni este exportată în proporție de peste 80%, scrie profit.ro. De asemenea, în fabricile din alte țări merg și kiturile de asamblare de tip CKD. Totuși, se fac și importuri, în special de componente pentru producția de vehicule, întrucât numai 65-70% dintre furnizori provin din România.

Potrivit profit.ro, o echipă discretă știe absolut tot ce intră, dar și iese de porțile uzinei Dacia.

Dacia, export de 5 miliarde de euro

Volumul exporturilor realizate de la Mioveni este unul uriaș. Numai la nivelul anului 2025 vorbim despre mașini și componente trimise altor fabrici în valoare de 24,6 miliarde lei (aproape 5 miliarde de euro), plus piese de schimb către piețele unde se vând Dacii în valoare de 1,6 miliarde lei (peste 300 milioane euro).

w

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

În acest context, Departamentul Vamă Automobile Dacia are o importanță uriașă. Șeful echipei de aici este Constantin-Viorel Bălan, cel care coordonează tot și este direct responsabil de exportul a peste 200.000 de vehicule anual și importul a mii de tone de piese și materii prime.

Pentru mulți, el face o muncă mai puțin vizibilă, dar departamentul său joacă un rol crucial în importul de componente necesare producției, vehiculele produse în alte uzine din afara UE, prototipuri care ajung în România pentru teste. El asigură și exportul de piese și modele „Duster” și „Bigster” către țările non-UE.

„Departamentul Vamă are un impact direct asupra continuității activității industriale, chiar dacă activitatea noastră este mai puțin cunoscută clienților finali. Ne ocupăm de toate operațiunile de import și export desfășurate de entitățile Grupului Renault din România, fie că vorbim despre importul de piese necesare producției sau importul de vehicule și prototipuri, fie de exporturile de piese și vehicule către alte țări.

Toate aceste fluxuri trec printr-o analiză și o gestionare vamală riguroasă. Dacă apar blocaje în vamă, există riscul ca fluxul logistic să fie afectat, iar activitatea uzinei să aibă de suferit, iar rolul nostru este să ne asigurăm că astfel de blocaje nu se întâmplă”, spune Constantin-Viorel Bălan.

Cu ce se ocupă un declarant vamal

Departamentul Vamă al companiei Dacia a luat ființă în anul în care s-a lansat pe piață modelul „Logan”. Angajații de aici se ocupă cu gestionarea fluxurilor de import-export pentru Turcia, Maroc sau China. Zilnic sunt operate aproximativ 70 de transporturi: camioane, containere și trenuri cu mașini sau componente.

Un declarant vamal la Dacia „trebuie să cunoască legislația vamală, regimurile speciale, acordurile comerciale internaționale și regulile privind sancțiunile și restricțiile comerciale. Majoritatea colegilor noștri au studii economice și competențe solide în analiza datelor și a documentelor comerciale”, mai spune șeful departamentului.

Provocările nu sunt puține, iar munca presupune o responsabilitate pe măsură. „Analizăm constant mărfurile importate și exportate pentru a ne asigura că respectăm toate reglementările aplicabile. Există produse care sunt supuse unor restricții speciale sau care pot avea utilizare duală – civilă și militară, iar pentru acestea sunt necesare verificări și autorizații suplimentare”, explică Bălan.

Însă, de departe, rolul principal al echipei de la „Vamă” este să se asigure că producția Dacia nu rămâne fără piesele de care are nevoie pe banda de montaj.