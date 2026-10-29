Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să câștigi în 2027, pentru a putea fi considerat bogat în România, în funcție de vârstă și de orașul în care locuiești.

Tabel salarii

În următorul tabel au fost luate în calcul 4 categorii de vârstă: 18-25 ani, 26-40 ani, 41 – 50 ani și peste 51 ani.

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Au fost luate în considerare 15 orașe (aranjate invers cronologic), cele mai mari din România.

Salariul (net) pentru a fi considerat bogat este acel salariu care te situează în primii 10% dintre salariații din orașul respectiv.

Valorile prezentate în tabel variază în funcție de oraș și de categoria de vârstă, Bucureștiul și Cluj-Napoca evidențiindu-se prin cele mai ridicate niveluri în toate cele patru grupe analizate. La polul opus se află Brăila, care înregistrează cele mai mici valori pentru persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, respectiv între 26 și 40 de ani.

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În Timișoara, valorile pornesc de la 9.600 de lei pentru categoria 18–25 de ani, cresc la 12.000 de lei în intervalul 26–40 de ani și ating un maxim de 13.200 de lei pentru persoanele cu vârste între 41 și 50 de ani. În cazul celor de peste 51 de ani, nivelul este de 12.600 de lei.

La Târgu Mureș, valorile sunt de 8.000 de lei pentru tinerii între 18 și 25 de ani, 10.000 de lei pentru grupa 26–40 de ani și 11.000 de lei pentru categoria 41–50 de ani. Pentru persoanele de peste 51 de ani, valoarea ajunge la 10.500 de lei.

În Suceava, nivelurile încep de la 7.600 de lei pentru prima categorie de vârstă, urcă la 9.500 de lei pentru grupa 26–40 de ani și ajung la 10.450 de lei pentru persoanele între 41 și 50 de ani. Cei de peste 51 de ani înregistrează o valoare de 10.000 de lei.

Sibiul se situează la 8.800 de lei pentru categoria 18–25 de ani, 11.000 de lei pentru intervalul 26–40 de ani și 12.100 de lei pentru grupa 41–50 de ani. Pentru persoanele de peste 51 de ani, valoarea este de 11.550 de lei.

În Ploiești și Oradea, datele sunt identice: 8.400 de lei pentru grupa 18–25 de ani, 10.500 de lei pentru categoria 26–40 de ani, 11.550 de lei pentru persoanele între 41 și 50 de ani și 11.000 de lei pentru cele de peste 51 de ani. Aceleași valori se regăsesc și în Craiova.

Galați și Bacău, la egalitate

În Iași și Constanța, valorile sunt de 9.200 de lei pentru categoria 18–25 de ani, 11.500 de lei pentru intervalul 26–40 de ani și 12.650 de lei pentru grupa 41–50 de ani. Pentru persoanele de peste 51 de ani, nivelul este de 12.100 de lei.

Galați și Bacău au, totodată, valori identice: 7.600 de lei pentru prima categorie de vârstă, 9.500 de lei pentru grupa 26–40 de ani, 10.450 de lei pentru intervalul 41–50 de ani și 10.000 de lei pentru persoanele de peste 51 de ani.

În Brașov, valorile sunt de 8.800 de lei pentru persoanele între 18 și 25 de ani, 11.000 de lei pentru grupa 26–40 de ani și 12.100 de lei pentru categoria 41–50 de ani. În cazul celor de peste 51 de ani, suma este de 11.550 de lei.

Brăila înregistrează cele mai mici valori pentru primele două categorii de vârstă dintre orașele analizate: 7.200 de lei pentru grupa 18–25 de ani și 9.000 de lei pentru intervalul 26–40 de ani. Pentru persoanele între 41 și 50 de ani, valoarea este de 9.900 de lei, în timp ce pentru cei de peste 51 de ani ajunge la 9.450 de lei.

În schimb, Cluj-Napoca se numără printre orașele cu cele mai ridicate valori, acestea fiind de 10.400 de lei pentru grupa 18–25 de ani, 13.000 de lei pentru categoria 26–40 de ani și 14.300 de lei pentru intervalul 41–50 de ani. Pentru persoanele de peste 51 de ani, nivelul este de 13.650 de lei.

București și Cluj-Napoca, în fruntea clasamentului valorilor pe categorii de vârstă

Bucureștiul ocupă primul loc în toate categoriile de vârstă, cu 12.000 de lei pentru persoanele între 18 și 25 de ani, 15.000 de lei pentru grupa 26–40 de ani și 16.500 de lei pentru categoria 41–50 de ani. În cazul celor de peste 51 de ani, valoarea se situează la 15.750 de lei.

În concluzie, datele indică valori mai ridicate în grupele de vârstă 41–50 de ani decât în celelalte categorii, în timp ce pentru persoanele de peste 51 de ani se observă o scădere față de intervalul anterior în toate cele 15 orașe analizate. Aceste diferențe evidențiază variații atât între centrele urbane, cât și între categoriile de vârstă.