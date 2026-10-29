Ion Cristoiu: Prin hăituirea lui Călin Georgescu Sistemul vrea să ne arate cât de mioritici suntem

În Pastila sa editorială de joi, 29 noiembrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că, prin hăituirea lui Călin Georgescu, Sistemul vrea să ne arate cât de mioritici suntem.

„Pastila postată ieri pe site-ul Gândul și reluată pe X se intitula „S-a dovedit că arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a fost un abuz”. Acest articol, pentru că titlul spune totul despre conținutul articolului și despre conținutul materialului video, pleca de la motivarea deciziei luate de judecătorul Claudiu Corobană de la Tribunalul București de a nu mai prelungi mandatul de arestare preventivă a lui Călin Georgescu.

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Reamintesc că domnul Călin Georgescu a fost arestat preventiv în urma unei decizii a Curții de Apel, cu o intervenție, ca de obicei, dubioasă, a unui al treilea judecător, după ce Tribunalul București respinsese cererea DIICOT, după 30 de zile. Fără să fim surprinși, pentru că DIICOT este un volan al lui Nicușor Dan și al sistemului pe care îl conduce sau, poate, un volan al sistemului care îl conduce pe Nicușor, da, că nu cred că îl conduce, la ora actuală, ceva, nici măcar Administrația Prezidențială.

Deci DIICOT a cerut prelungirea acestui mandat cu încă 30 de zile. Tribunalul București, prin judecătorul Claudiu Corobană, prezentat de G4Media drept un judecător anti-Lia Savonea și anti-judecătorii corupți care au pus mâna pe sistemul de justiție, temporar, după părerea mea, de la ora actuală, a respins cererea și a publicat motivarea.

Citind această motivare, am ajuns la concluzia că, de fapt, judecătorul desființa chiar decizia de arestare preventivă de acum 30 de zile, pentru că arăta că riscul de fugă a fost, așa, un fel de vorbe în vânt, nu vorbe aruncate prin intermediul Antenei 3, postul celui din frigider.

O altă suspiciune invocată în arestarea de acum 30 de zile a fost faptul că ar fi un pericol pentru ordinea publică. În motivare, judecătorul arată că nici vorbă: ce pericol poate reprezenta pentru ordinea publică? Și chiar dacă ar fi vorba despre o asemenea infracțiune, aceasta ține mai mult de dreptul civil.

A treia suspiciune era că infracțiunea vizează constituirea unui grup infracțional organizat. Asta este șmecheria prin care DIICOT încalcă drepturile omului, încadrând orice infracțiune sub acest semn. Și atunci eu obțin rapid de la magistrați încălcarea drepturilor fundamentale.

Deci, în acel grup, spune judecătorul. Motivarea a fost următoarea. Chiar ei spun: nu a mai fost din ianuarie 2025.

Cel mai important argument pe care l-a desființat judecătorul în motivare a fost cel în legătură cu un așa-zis nou dosar al lui Călin Georgescu, de distrugere de probe, ce prostie! Acea acuzație halucinantă potrivit căreia domnul Călin Georgescu ar fi chemat o firmă să verifice ceva și a chemat-o fără să-i lase telefoanele, iar acest lucru a fost considerat o distrugere de probe. Judecătorul, pe drept cuvânt, a spus că nu există așa ceva.

Acest argument îmi spune că această chestiune a fost invocată la Curtea de Apel și că, așa cum s-a întâmplat și data trecută, Curtea de Apel a prelungit mandatul. Deci avem de-a face acum cu un dublu abuz al justiției.

Este foarte interesant că au fost aleși doi judecători pătați, cu, cum să zic, mari probleme, doi judecători care au eliberat pe bandă rulantă corupți, probabil că, având probleme flexibile cu primul judecător, probleme cu dosare, au executat ordinul, pentru că, de regulă, judecătorii șantajabili execută ordine.

Deci este, din acest punct de vedere, și această sentință a confirmat abuzurile justiției române”, spune gazetarul Ion Cristoiu, în Pastila editorială de joi.