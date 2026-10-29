Incendiu pe Aeroportul Henri Coandă. Polițiștii au reținut o femeie suspectată că ar fi dat foc culoarului dintre terminalele Sosiri și Plecări

Un incendiu s-a produs, joi, în jurul orei 01:15, în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” ale Aeroportului Internațional „Henri Coandă”. O femeie, suspectată că a provocat focul, a fost identificată de polițiști și transportată sub escortă la mai multe unități medicale, unde a rămas internată pentru evaluări de specialitate.

Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene au intervenit după ce au fost sesizați cu privire la producerea incendiului. La fața locului au fost observate degajări de fum, iar pompierii serviciului de salvare și stingere incendii al aeroportului au acționat pentru lichidarea focului.

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„La data de 29 octombrie 2026, în jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost sesizați cu privire la faptul că ar fi izbucnit un incendiu în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” din cadrul aeroportului. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde se observau degajări de fum, iar pompierii civili ai Serviciului de Salvare și Stingere Incendii din cadrul aeroportului au intervenit pentru lichidarea incendiului”, potrivit informațiilor transmise de IGPR.

La fața locului a fost identificată o femeie, cetățean român, bănuită de săvârșirea faptei, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către echipajul medical al aeroportului. Ulterior, aceasta a fost transportată, sub escortă, la mai multe unități spitalicești pentru evaluări și consultații de specialitate.

Femeia suspectată că a provocat incendiul are mai multe internări la psihiatrie

Potrivit polițiștilor, femeia figurează cu mai multe internări în unități spitalicești de psihiatrie. După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie condusă la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, pentru dispunerea măsurilor legale.

În acest caz, cercetările continuă pentru infracțiunile de distrugere și vătămare corporală. Poliția precizează că nu au fost înregistrate alte victime sau pagube materiale, iar traficul aerian nu a fost perturbat.