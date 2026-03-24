Iniţiativa legislativă a deputatului PNL, Ion Iordache, prin care se doreşte reglementarea cadrului juridic „şi exercitarea activităţilor de natură sexuală desfăşurate de persoane fizice autorizate, precum şi procedurile de autorizare şi de control aferente acestora” a primit mar’i un nou Aviz Negativ.

Legea prostituţiei, aşa cum a mai fost denumită, are ca scop „instituirea unui cadru juridic care reglementează desfăşurarea activităţilor de

natură sexual , urmărind în principal: protejarea sănătăţii fizice şi psihice, a integrităţii şi a demnităţii persoanelor care desfăşoară activităţi

de natură sexuală; prevenirea şi combaterea exploatării sexuale, a abuzului, a constrângerii şi a traficului de persoane în

legătură cu aceste activităţi; asigurarea exercitării activităţilor de natură sexuală în condiţii de legalitate şi asigurarea un ui cadru fiscal transparent pentru veniturile obtinute din activităţile reglementate prin prezenta lege”.

Senatul a fost prima cameră sesizată, iar proiectul a însumat deja mai multe avize negative de la mai multe comisii: Consiliul Economic şi Social, Fiscal, Legislativ şi Constituţionalitate.

Se aşteaptă şi avizele de la comisiile Muncă şi Protecţie Socială, Sport, Drepturile Omului, Sănătate, Administraţie publică, Economică, Juridică, disciplină şi imunităţi.

Marţi, Comisia de Constituţionalitate a avizat negativ, iar proiectul are 45 de zile termen de adoptare tacită, de la data de 16 martie şi până la data de 29 aprilie 2026.

Proiectul legii grațierii. Cine scapă de închisoare. DOCUMENT

Franța schimbă legea prostituției. Ce pedepse riscă bărbații care sunt prinși că plătesc pentru servicii sexuale