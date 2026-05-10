Sabalenka, liderul WTA, se înclină în fața Soranei Cîrstea: „Nu mi-a dat prea multe șanse”

Liderul tenisului feminin mondial, belarusa Arina Sabalenka, a declarat că românca Sorana Cîrstea, care a învins-o cu 2-6, 6-3, 7-5, sâmbătă, la Roma, nu i-a dat prea multe șanse.

Partida a avut loc în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro.

„A jucat un tenis incredibil”

„Ea a intrat în joc și a început să joace un tenis incredibil. Nu mi-a dat prea multe șanse”, a declarat Sabalenka după meci, citată de site-ul WTA. Totodată, ea a mărturisit că a simțit cum corpul ei o împiedică să joace la cel mai înalt nivel:

„Am simțit că nu am jucat bine de la început până la final. Am început bine, dar apoi am scăzut nivelul. A fost un meci dificil. Cred că nu pierdem niciodată, doar învățăm, așa că este totul OK. Am simțit că corpul meu mă împiedica să joc la cel mai înalt nivel. Probabil că este vorba de partea inferioară a spatelui, legată de șold, care mă împiedică să fac o rotație completă. Vom avea câteva zile libere, pe care le vom dedica recuperării. Acesta este planul deocamdată”.

Pentru Sabalenka, aceasta a fost doar a treia înfrângere în acest sezon și cea mai rapidă eliminare la un turneu în mai bine de un an. Ultima oară când a pierdut înaintea sferturilor de finală a fost în 2025, la Dubai, învinsă de daneza Clara Tauson.

Deși liderul WTA părea să se îndrepte cu pași siguri spre victorie, conducând cu 1-0 la seturi și 2-0, românca, numărul 26 mondial, a revenit în forță și s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-5.

Sorana: „Muncesc foarte mult”

„Sunt foarte fericită. Arina nu are nevoie de nicio introducere, este numărul unu în lume. E foarte plăcut să obţin un astfel de rezultat, dar muncesc foarte mult”, a spus Cîrstea, pe teren.

Pentru Sorana Cîrstea, victoria obținută sâmbătă în fața Arynei Sabalenka este considerată una dintre cele mai importante din cariera sa. Anul aceasta, ea a spus că va fi ultimul al carierei în circuitul WTA.

