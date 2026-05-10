Prima pagină » Sănătate » Alimentul care îți afectează somnul fără să-ți dai seama

Deseori, chiar obiceiurile noastre zilnice pot influența negativ calitatea somnului. Există un aliment care ne afectează somnul fără să ne dăm seama.

Tot mai mulți adulți din Spania au probleme cu somnul, scrie larazon.es.

Cauzele pot fi multiple. În unele cazuri, acestea sunt legate de problemele de sănătate, îmbătrânire sau stres.

În altele, medicii spun că este vorba de obiceiurile alimentare de pe zi.

De exemplu, „rutina” de a mânca ciocolată înainte de culcare, un lucru destul de comun, mai ales după o zi în care te-ai abținut de la „dulce”, poate fi dăunătoare somnului.

Studiile arată că o bucățică de ciocolată poate afecta somnul. Potrivit medicului dietician Lena Bakovic, ciocolata conține cafeină, o substanță care blochează adenozina, responsabilă cu inducerea somnului la sfârșitul zilei.

Bakovic spune că „28 de grame de ciocolată cu lapte înseamnă 8 miligrame de cafeină”.

Acest fapt nu înseamnă că trebuie să eliminăm definitiv ciocolata. Dimpotrivă, deliciosul aliment poate fi consumat cu 4-6 ore înainte de somn.

Ciocolata cu un conținut ridicat de cacao este chiar recomandată din punct de vedere nutrițional.

Desertul ajută la circulația sângelui și poate contribui la funcția cognitivă.

Preparatele cu cacao susțin digestia, oferă energie și stimulează producția de dopamină și serotonină, neurotransmițătorii care oferă senzația de bunăstare și relaxare.

