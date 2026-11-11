Gigantul german Siemens construiește o nouă fabrică în România. Investiția se ridică la 14 milioane de euro

Gigantul german Siemens își extinde operațiunile în România și investește 14 milioane de euro într-o nouă fabrică la Sibiu, un pol industrial strategic pentru companie, unde își desfășoară deja o mare parte din producție. Noua unitate va avea o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați și va crește capacitatea de producție a grupului, ceea ce va duce la crearea unor noi locuri de muncă.
Dezvoltatorul WDP a început oficial construcția noii fabrici pentru Siemens în cadrul WDP Park Sibiu. Proiectul va fi realizat pe un teren deținut de dezvoltator și va fi închiriat către filiala din România a grupului german în baza unui contract pe termen lung, cu o durată de 15 ani.
Proiectul reprezintă o investiție de aproximativ 14 milioane de euro și va susține planurile companiei de a dezvolta un mediu de producție bazat pe date. Noua unitate va utiliza soluții tehnologice proprii, precum Siemens Digital Twin, care permite simularea și optimizarea precisă a configurației echipamentelor și a fluxurilor de lucru. În plus, procesele inteligente de producție vor integra sisteme de inteligență artificială, iar sustenabilitatea va reprezenta un element central în construcția și operarea fabricii.
Pentru gigantul german, proiectul este un pas-cheie în modernizarea capacităților de pe piața românească, fiind integrat într-o viziune globală.
„Noua fabrică reprezintă atât o modernizare, cât și o relocare parțială a operațiunilor noastre existente în Sibiu. Această unitate de producție face parte din strategia Siemens de a-și consolida rețeaua globală de producție, cu un accent clar pe sustenabilitate, digitalizare și flexibilitate”, a explicat Zoltan Bone Lupas, Plant Manager SIMEA Sibiu.
Dezvoltarea noii facilități marchează și un nou capitol în colaborarea de peste un deceniu dintre WDP și Siemens.
„Acest proiect reprezintă o etapă importantă în colaborarea noastră de lungă durată, reflectând încrederea construită între companiile noastre și angajamentul WDP pe termen lung de a susține dezvoltarea și succesul clienților săi”, a declarat Jeroen Biermans, Country Manager WDP România.
Prin poziționarea sa strategică în centrul țării, parcul logistic oferă conectivitate rapidă cu Bucureștiul și acces la infrastructura rutieră majoră, consolidând totodată rolul Sibiului ca hub industrial de top.
Grupul german și-a dezvoltat de-a lungul anilor o prezență industrială foarte puternică în România, operând în prezent cel puțin cinci unități de producție dedicate componentelor electrice, echipamentelor industriale, electronicii și sistemelor mecatronice. Activitatea centrală se desfășoară la Sibiu, unde funcționează trei unități industriale, urmată de unitățile din Buziaș (județul Timiș) și Oradea.
Din punct de vedere financiar, cea mai importantă unitate de producție a grupului în România este SIMEA Sibiu. Compania a raportat în anul 2025 o cifră de afaceri impresionantă, de 956,4 milioane de lei (aproximativ 192 de milioane de euro), aproape dublu față de anul precedent. La acel moment, fabrica număra 1.415 angajați.
O altă componentă majoră a producției locale a fost adăugată prin preluarea unității din Oradea de la producătorul german ebm-papst în 2025. Fabrica din Bihor, specializată în motoare electrice și sisteme mecatronice, a înregistrat în 2024 afaceri de aproximativ 344 de milioane de lei (circa 69 de milioane de euro).
Pe piața românească, Siemens produce un portofoliu vast de echipamente: componente electronice și electrice, siguranțe automate și diferențiale, relee, sisteme de comandă și componente esențiale destinate industriei feroviare, inclusiv pentru locomotive și garnituri de metrou.