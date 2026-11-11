Prima pagină » Actualitate » Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale

Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale

Flavius Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul orașului Cavnic din județul Maramureș, Vladimir Petruț, a făcut un anunț șocant miercuri, 11 noiembrie, în direct la Antena 3 CNN. Edilul spune că reforma administrativ-teritorială propusă de PSD încalcă principiile constituționale ale României, motiv pentru care susține organizarea unui referendum prin care regiunea Maramureșului să se rupă de teritoriul țării. Primarul PNL afirmă că Maramureșul a avut statutul de „țară” până în anul 1918, atunci când a fost înfăptuită Marea Unire, ceea ce, în cazul în care îi este încălcată independența, ar putea duce la o eventuală tentativă de redobândire a acestui statut.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

„Eu întreb care este rolul acestei țări. Nu mai ținem cont de istorie, de tradiție?”

„Haideți să vă spun o chestie cu desființarea asta. Ăsta e un fleac. Cum ar veni „v-am ciuruit”. Nu se va desființa nimic. Deocamdată, noua legislație nu permite să se întâmple astfel de lucruri. Să se citească bine Constituția.

Noi, astăzi dimineață, am stat cu colegii de la contabilitate și am făcut o analiză a ceea ce ar însemna reducerea de cheltuieli. Din totalul bugetului orașului, care e asigurat de statul român, doar 9% este cheltuit de către primărie. Restul este cheltuit de instituții și celelalte. Spitale, școli și așa mai departe.

Dacă se reorganizează primăria, unde noi avem venituri mai mari decât cheltuielile, n-avem nicio datorie, suntem o unitate care îndeplinim toate condițiile. Am înțeles că este posibil să nu îndeplinim numărul de populație, dar eu întreb care este rolul acestei țări. Nu mai ținem cont de istorie, de tradiție?”, a declarat primarul din Cavnic.

Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț

„Dacă eu nu am probleme de funcționare, de ce intri la mine cu bocancii?”

„Dacă eu îmi gestionez bine cheltuielile, nu am probleme de funcționare, nu îmi dă Guvernul bani, că mă descurc singur, de ce vii tu să intri la mine cu bocancii, să îmi explici că trebuie să mă comasez cu o comună din jurul meu care nu are gaz, canalizare, infrastructură, nimic. Eu le am pe toate. 

Mai mult decât atât, Maramureșul, din istoria voievozilor, de la Pintea încoace, a fost țară. Noi ne-am unit cu România în 1918. Păi atunci, noi vom face referendum să ne rupem de România mare, să revenim la statutul nostru de Țara Maramureșului. De ce veniți să ne călcați în picioare independența”, a afirmat Vladimir Petruț.

Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț

„Celor care cred că pot decide peste capul maramureșenilor le transmit clar: Mare atenție!”

Cu puțin timp înainte de aceste declarații, edilul din Cavnic a publicat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj îi avertizează pe cei care susțin reforma administrativ-teritorială să „nu se joace cu Maramureșul și nici cu focul.

„NU VĂ JUCAȚI CU MARAMUREȘUL! NU VĂ JUCAȚI CU FOCUL!

Maramureșul nu s-a născut ieri! Are o istorie de secole, a fost VOIEVODAT și a rezistat în fața vremurilor și a celor care au încercat să-i știrbească identitatea!

Maramureșul nu este o simplă linie pe hartă! Este istorie, tradiție, credință și demnitate!

Celor care cred că pot decide peste capul maramureșenilor le transmit clar:

MARE ATENȚIE! NU VĂ JUCAȚI CU ISTORIA ȘI DEMNITATEA MARAMUREȘULUI!

MARAMUREȘUL A FOST, ESTE ȘI VA RĂMÂNE”, a scris Vladimir Petruț în postarea publicată pe Facebook.

Comentarii 3

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSSchimbările pregătite de ANAF după intrarea României în Schengen. Controale filmate cu bodycam, printre măsurile luate de Fisc
21:18
Schimbările pregătite de ANAF după intrarea României în Schengen. Controale filmate cu bodycam, printre măsurile luate de Fisc
NEWS ALERTGeorge Simion anunță că vor fi mii de oameni în stradă la protestul AUR din weekend. Primăria Capitalei nu a autorizat protestul
21:12
George Simion anunță că vor fi mii de oameni în stradă la protestul AUR din weekend. Primăria Capitalei nu a autorizat protestul
FLASH NEWSÎntârziere de o zi pentru repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Ce a anunțat Nuclearelectrica
20:34
Întârziere de o zi pentru repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Ce a anunțat Nuclearelectrica
FLASH NEWSGigantul german Siemens construiește o nouă fabrică în România. Investiția se ridică la 14 milioane de euro
20:25
Gigantul german Siemens construiește o nouă fabrică în România. Investiția se ridică la 14 milioane de euro
FLASH NEWSAlexandru Nazare anunță un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor
19:37
Alexandru Nazare anunță un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor
ULTIMA ORĂCiprian Ciucu, în vizită la Luca Niculescu. Primarul Capitalei a mers la premier cu propuneri pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții
19:35
Ciprian Ciucu, în vizită la Luca Niculescu. Primarul Capitalei a mers la premier cu propuneri pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
Ce pensie vor primi românii care câștigă salariul minim și salariul mediu. Calculele unui economist pentru „Adevărul”
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Click
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6 ore la UPU și primise o rețetă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Controlul emoțiilor umane, mai complex decât credeam. Un studiu amplu contestă o teorie consacrată
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
CONTROVERSĂCum a eșuat acordul petrolier dintre Trump și Putin. Toate cele trei nave cu motorină rusească ce se îndreptau spre porturile americane au făcut cale întoarsă în ultimul moment
21:18
Cum a eșuat acordul petrolier dintre Trump și Putin. Toate cele trei nave cu motorină rusească ce se îndreptau spre porturile americane au făcut cale întoarsă în ultimul moment
EXCLUSIVAlin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”
21:09
Alin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”
CONTROVERSĂContre în ședința CNA după ce Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Palatul Cotroceni: „Mi se pare periculos” / „Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”
20:51
Contre în ședința CNA după ce Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Palatul Cotroceni: „Mi se pare periculos” / „Nu mă așteptam să iau apărarea președintelui”
JUSTIȚIEFratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspect într-un dosar de trafic de persoane
20:49
Fratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspect într-un dosar de trafic de persoane
ENERGIEUngaria vrea să cumpere gaz românesc produs în Marea Neagră după ce Peter Magyar a anunțat că gazul de la ruși nu mai este ieftin
19:59
Ungaria vrea să cumpere gaz românesc produs în Marea Neagră după ce Peter Magyar a anunțat că gazul de la ruși nu mai este ieftin

Cele mai noi

Trimite acest link pe