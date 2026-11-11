Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale

Primarul orașului Cavnic din județul Maramureș, Vladimir Petruț, a făcut un anunț șocant miercuri, 11 noiembrie, în direct la Antena 3 CNN. Edilul spune că reforma administrativ-teritorială propusă de PSD încalcă principiile constituționale ale României, motiv pentru care susține organizarea unui referendum prin care regiunea Maramureșului să se rupă de teritoriul țării. Primarul PNL afirmă că Maramureșul a avut statutul de „țară” până în anul 1918, atunci când a fost înfăptuită Marea Unire, ceea ce, în cazul în care îi este încălcată independența, ar putea duce la o eventuală tentativă de redobândire a acestui statut.

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„Eu întreb care este rolul acestei țări. Nu mai ținem cont de istorie, de tradiție?”

„Haideți să vă spun o chestie cu desființarea asta. Ăsta e un fleac. Cum ar veni „v-am ciuruit”. Nu se va desființa nimic. Deocamdată, noua legislație nu permite să se întâmple astfel de lucruri. Să se citească bine Constituția.

Noi, astăzi dimineață, am stat cu colegii de la contabilitate și am făcut o analiză a ceea ce ar însemna reducerea de cheltuieli. Din totalul bugetului orașului, care e asigurat de statul român, doar 9% este cheltuit de către primărie. Restul este cheltuit de instituții și celelalte. Spitale, școli și așa mai departe.

Dacă se reorganizează primăria, unde noi avem venituri mai mari decât cheltuielile, n-avem nicio datorie, suntem o unitate care îndeplinim toate condițiile. Am înțeles că este posibil să nu îndeplinim numărul de populație, dar eu întreb care este rolul acestei țări. Nu mai ținem cont de istorie, de tradiție?”, a declarat primarul din Cavnic.

„Dacă eu nu am probleme de funcționare, de ce intri la mine cu bocancii?”

„Dacă eu îmi gestionez bine cheltuielile, nu am probleme de funcționare, nu îmi dă Guvernul bani, că mă descurc singur, de ce vii tu să intri la mine cu bocancii, să îmi explici că trebuie să mă comasez cu o comună din jurul meu care nu are gaz, canalizare, infrastructură, nimic. Eu le am pe toate.

Mai mult decât atât, Maramureșul, din istoria voievozilor, de la Pintea încoace, a fost țară. Noi ne-am unit cu România în 1918. Păi atunci, noi vom face referendum să ne rupem de România mare, să revenim la statutul nostru de Țara Maramureșului. De ce veniți să ne călcați în picioare independența”, a afirmat Vladimir Petruț.

„Celor care cred că pot decide peste capul maramureșenilor le transmit clar: Mare atenție!”

Cu puțin timp înainte de aceste declarații, edilul din Cavnic a publicat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj îi avertizează pe cei care susțin reforma administrativ-teritorială să „nu se joace cu Maramureșul și nici cu focul.

„NU VĂ JUCAȚI CU MARAMUREȘUL! NU VĂ JUCAȚI CU FOCUL!

Maramureșul nu s-a născut ieri! Are o istorie de secole, a fost VOIEVODAT și a rezistat în fața vremurilor și a celor care au încercat să-i știrbească identitatea!

Maramureșul nu este o simplă linie pe hartă! Este istorie, tradiție, credință și demnitate!

Celor care cred că pot decide peste capul maramureșenilor le transmit clar:

MARE ATENȚIE! NU VĂ JUCAȚI CU ISTORIA ȘI DEMNITATEA MARAMUREȘULUI!

MARAMUREȘUL A FOST, ESTE ȘI VA RĂMÂNE”, a scris Vladimir Petruț în postarea publicată pe Facebook.