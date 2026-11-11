Întârziere de o zi pentru repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Ce a anunțat Nuclearelectrica

Nuclearelectrica a anunțat că repornirea Unității 1 de la Cernavodă va avea loc în ziua de 13 noiembrie, cu o zi întârziere față de termenul inițial. Nuclearelectrica a precizat că lucrările de remediere necesită mai mult timp decât era estimat.

Reactorul va ajunge la puterea nominală pe 14 noiembrie 2026. Anunțul a fost publicat la Bursa de Valori București.

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„SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Naţional în data de 13 noiembrie 2026, cu o decalare de o zi faţă de programul comunicat iniţial prin raportul curent de astăzi, 11 noiembrie 2026. Astfel, Unitatea 1 CNE Cernavodă va atinge puterea nominală în data de 14 noiembrie 2026”, anunţă, miercuri seară, Nuclearelectrica SA, într-un comunicat transmis la BVB.

Întârziere de o zi pentru repornirea Unității 1 de la Cernavodă

Lucrările de remediere necesită timp suplimentar și sunt efectuate conform normelor de securitate nucleară. Nuclearelectrica precizează că intervențiile nu afectează personalul sau mediul.

„Efectuarea lucrărilor de remediere la nivelul Unităţii 1 se realizează în baza procedurilor aplicabile, în condiţii de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului şi mediului înconjurător”, a mai transmis Nuclearelectrica.

Unitatea 1 de la Cernavodă s-a oprit la 3 zile de la repornire

Vă reamintim faptul că Unitatea 1 a fost oprită automat pe 9 noiembrie, la 3 zile după repornire. Defecțiunea a apărut la sistemul de control al vidului condensatorului turbinei. Incidentul nu a afectat securitatea nucleară, angajații sau mediul.

Unitatea 1 fusese oprită pe 28 iulie, din cauza secetei și a debitului redus al Dunării, care limita apa disponibilă pentru răcirea instalațiilor. Reactorul 2 a fost oprit pe 13 august. După noua defecțiune, conducerea Nuclearelectrica a decis schimbări în managementul tehnic al centralei. Directorul tehnic va fi înlocuit de la 1 decembrie 2026. Vezi AICI mai multe informații, precum și ce a comunicat Ministerul Energiei după incident.

Unitatea 2 de la Cernavodă a fost reconectată miercuri la rețea și va atinge puterea nominală joi, 12 noiembrie.