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Ungaria vrea să cumpere gaz românesc produs în Marea Neagră după ce Peter Magyar a anunțat că gazul de la ruși nu mai este ieftin

Ungaria vrea să cumpere gaz românesc produs în Marea Neagră după ce Peter Magyar a anunțat că gazul de la ruși nu mai este ieftin
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„Indiferent ce spunea guvernul precedent (cel condus de fostul premier Viktor Orban), gazul rusesc ieftin nu mai există”, a declarat premierul ungar Peter Magyar pentru postul de televiziune ATV, potrivit TASS. Ungaria ia în considerare să cumpere gaze naturale producție românească. Premierul spune că gazul rusesc ieftin nu mai reprezintă un avantaj pentru economia Ungariei. 

În 2027, România va începe să extragă gaze din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, dezvoltat de companiile OMV Petrom și Romgaz.

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„Am discutat despre ce trebuie făcut pentru ca Ungaria să poată cumpăra și importa gaze din Marea Neagră”, a adăugat premierul ungar.

Explicația premierului Ungariei despre conceptul de „gaz rusesc ieftin”

Magyar respinge afirmațiile predecesorului său privind gazele rusești ca o sursă de energie ieftină pentru economia Ungariei.

„Toate prețurile sunt raportate la cotațiile bursiere; de ​​aceea, nu există conceptul de «gaz rusesc ieftin». Costul acestuia este legat de prețul de la hub-ul de gaze TTF”, a declarat Magyar, referindu-se la Title Transfer Facility.

Aceasta este o platformă virtuală de tranzacționare cu sediul în Țările de Jos, care servește drept principal reper de preț pentru piața europeană a gazelor naturale. Premierul Ungariei a continuat să explice:

„Prețul gazelor naturale furnizate Ungariei este determinat de mai mulți factori, printre care costurile de tranzit joacă un rol semnificativ”, a explicat premierul.

Magyar vrea să diversifice sursele de energie ale Ungariei și exclude să mai cumpere de la ruși

Magyar a declarat că va avea o serie de întâlniri cu omologii său europeni. Guvernul său urmărește diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare.

„Acest lucru ne oferă o poziție de negociere mai puternică. Dacă gazele provin dintr-o singură sursă sau din două, poziția noastră este slabă; dar dacă pot proveni din opt surse diferite și de încredere, atunci avem posibilitatea de a discuta despre tarifele de tranzit și chiar de a negocia pe această temă. Lucrăm la acest aspect”. 

România ar putea produce gaz natural la capacitate maximă până în 2050

Potrivit estimărilor, sunt 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Investițiile făcute s-ar putea ridica până la 4 miliarde de euro.

România ar putea produce anual 8 miliarde de metri cubi. Ungaria produce anual 8,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Europa interzice gazul rusesc

În prezent, importă petrol prin conducta Drujba care traversează Ucraina. Țara importă și gaze naturale din Rusia prin conducta TurkStream, inclusiv prin ramificațiile care traversează Bulgaria și Serbia.

De la 1 ianuarie 2027, importul de gaz natural lichefiat din Rusia în baza unor contracte îndelungate va fi interzis. Din 30 septembrie 2030, va fi interzis pentru statele europene să mai importe gaze rusești prin conducte.

Sursa Foto: Shutterstock

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