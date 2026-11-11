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Amenzi de până la 20.000 de lei pentru firmele care beneficiază de afișaj publicitar ilegal, dacă nu îl scot în 5 zile de la notificare

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru firmele care beneficiază de afișaj publicitar ilegal, dacă nu îl scot în 5 zile de la notificare
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Noul proiect de lege pentru completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate arată că pot fi aplicate amenzi de până la 20.000 de lei pentru firmele care beneficiază de afișaj publicitar ilegal, dacă nu îl scot în 5 zile de la notificare. Proiectul de lege a fost inițiat de 13 deputați.

Proiectul prevede modificarea Legii nr. 185/2013, astfel încât beneficiarii publicității să poată fi sancționați contravențional dacă afișele sau anunțurile sunt amplasate în alte locuri decât cele special amenajate. În acest sens, proiectul de lege arată că, în condițiile în care afișajul publicitar ilegal nu este îndepărtat în 5 zile, atunci se dispune aplicarea unei amenzi de până la 20.000 de lei. De menționat faptul că proiectul de legea a fost adoptat de Senat pe 9 noiembrie. Astăzi, pe 11, a fost prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

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Amenzi de până la 20.000 de lei pentru firmele care beneficiază de afișaj publicitar ilegal, dacă nu îl scot în 5 zile de la notificare

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru firmele care beneficiază de afișaj publicitar ilegal. Se aplică dacă nu îl scot în 5 zile de la notificare. Foto: Envato.

Ce contravenții noi au fost introduse

Proiectul de lege prezintă mai multe schimbări. Este introdusă definiția „beneficiarului publicității” (art. 3, lit. v), și anume „persoana fizică sau juridică identificabilă din materialul publicitar ca titular al produsului, serviciului, activității, mărcii etc. promovat”.

Totodată, au fost introduse și noi contravenții pentru cei care nu respectă legea. Acestea sunt:

  • Dispunerea, comandarea sau finanțarea de către beneficiarul publicității a amplasării afișelor sau anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât panourile speciale destinate acestora;
  • Neîndeplinirea, cu vinovăție, de către beneficiar a obligației de îndepărtare a afișajului nelegal, după ce a fost notificat.

Amenzile sunt între 15.000 și 20.000 de lei în acest caz.

Totodată, se introduce un mecanism de notificare (art. 49 alin. 3): „organul constatator comunică beneficiarului, prin poștă, poștă electronică sau alt mijloc cu dovadă, amplasamentul, descrierea materialului, motivele nelegalității și termenul de remediere”.

Beneficiarul trebuie să îndepărteze afișele sau anunțurile amplasate ilegal în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Pe cine impactează noua modificare a legii?

Prevederea vizează firmele și persoanele care beneficiază de publicitate stradală, precum comercianții, agențiile sau organizatorii de evenimente. Aceștia riscă amenzi între 15.000 și 20.000 de lei dacă nu îndepărtează afișajul ilegal în termen de 5 zile de la notificare, chiar dacă nu ei l-au amplasat. Potrivit inițiatorilor, legea nu presupune cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat sau de la cele locale și se va aplica de la intrarea în vigoare.

Inițiatorii modificării legii susțin că persoana care amplasează ilegal afișele este greu de identificat, astfel că sancțiunile actuale sunt ineficiente, iar beneficiarul publicității scapă de răspundere. Propunerea urmărește să responsabilizeze și beneficiarii și să descurajeze afișajul ilegal.

Sursă foto: Envato – imagini care au rol ilustrativ

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