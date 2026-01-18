Prima pagină » Actualitate » Nouă noi emoji-uri inspirate vor ajunge pe smartphone-ul tău în 2026, inclusiv o față mijită și o murătură. Ce semnificații neașteptate au

Nouă noi emoji-uri inspirate vor ajunge pe smartphone-ul tău în 2026, inclusiv o față mijită și o murătură. Ce semnificații neașteptate au

18 ian. 2026, 17:31, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

De la fețe zâmbitoare prietenoase la piersici obraznice, emoji-urile fac acum o parte esențială a multora dintre mesajele noastre zilnice. Deși utilizatorii au deja peste 3.900 de caractere din care pot alege, nouă opțiuni complet noi vor fi disponibile la sfârșitul acestui an, dezvăluie Daily Mail.

Noile emoji-uri au fost încărcate discret în arhivele de documente publice Unicode la sfârșitul anului trecut și au fost acum dezvăluite de Emojipedia. Utilizatorii vor avea acces la două gesturi noi cu mâna – degetele mari spre stânga și spre dreapta – precum și la o față mijită.

Alte opțiuni noi includ un meteorit, un far și un fluture monarh.

Cu toate acestea, emoji-ul care îi entuziasmează cu adevărat pe oameni este castraveți murați – unii sugerând că ar putea înlocui vânăta, care este adesea folosită pentru a se referi la un penis.

Comentariile savuroase ale utilizatorilor

Un utilizator a scris pe X pentru a discuta despre noul emoji: „emoji-ul castraveți murați va fi imens”.

Un altul a adăugat: „Emoji-ul vinetei tremură”, în timp ce unul a glumit: „Emoji-ul castraveți murați va fi pe cale să trimită emoji-ul vinetei”.

Când vom avea acces la minunății

Se preconizează că cele nouă emoji-uri noi vor fi lansate în septembrie 2026, ca parte a actualizării Emoji 18.0.

„Atât Unicode 18.0, cât și Emoji 18.0 rămân în formă de schiță și, prin urmare, pot fi modificate”, a explicat Emojipedia într-o postare pe blog.

„Între acum și septembrie 2026, Unicode va efectua mai multe revizuiri suplimentare ale acestor candidați emoji în schiță, ceea ce înseamnă că unele propuneri ar putea să nu ajungă la aprobarea finală.”

Singura față nouă de pe listă este o față zâmbitoare cu ochi mijiți, care s-a dovedit populară pe X.

„O să folosesc fața mijită ATÂT de mult, Doamne, încât nici măcar nu o înțelegi”, a postat un utilizator.

Între timp, altul a scris: „FAȚA CARE MIJEAZĂ ESTE ATÂT DE NECESARĂ, OMG.”

Fanii sunt, de asemenea, încântați de cele două noi gesturi cu mâna – degetele mari spre stânga și spre dreapta.

„Ia o grămadă de emoji cu tipul ăsta”, a scris unul pe Twitter, în timp ce altul a spus: „TREBUIE SĂ PLECI!”

Recomandarea video

