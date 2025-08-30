Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în curte. Explicațiile lui Daniel David

Pe 8 septembrie, copiii se întorc la școală. Ca în fiecare an, aruncăm un ochi și asupra infrastructurii. Și în anul 2025 găsim școli cu toalete în curte, 175 la număr. Ministrul Educației, Daniel David, declară, pentru Gândul, că a prevăzut bani pentru „a corecta această situație”. Rămâne de văzut ce au făcut autoritățile locale, în subordinea cărora sunt școlile.

Ministrul Educației spune că în evidențele sale existau 175 de școli cu grupurile sanitare în curte, la începutul anului, iar 159 dintre ele erau deja în curs de remediere a situației.

„Clădirile sunt ale primăriei”, explică ministrul, care are cunoștință de faptul că 19 unități școlare n-au făcut nimic. „Le-am prins pe toate în bugetul educației, astfel încât noi avem bani”, spune el, însă, nu se știe ce au realizat autoritățile locale în acest sens.

„Am comunicat autorităților că primăriile trebuie să se ocupe și să facă aceste construcții. Banii sunt pe măsură ce începeți și aveți aceste activități, noi vă decontăm. Noi putem avansa”, mai spune ministrul Educației.

Daniel David mai spune că încă nu are „poza finală pentru începutul anului școlar”.

„Am cerut-o și aștept să văd câte din cele 175 din ele am scăpat și celelalte în ce fază se află. Deci, n-a fost o problemă de bani și a fost o problemă de cum s-au mișcat și autoritățile locale”, încheie ministrul David.

