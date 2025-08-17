Prima pagină » Actualitate » NUMERELE extrase la tragerile loto de duminică, 17 august 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49 – categoria I

NUMERELE extrase la tragerile loto de duminică, 17 august 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49 – categoria I

17 aug. 2025, 06:00, Actualitate
NUMERELE extrase la tragerile loto de duminică, 17 august 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49 - categoria I
FOTO - Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea/Gândul

Duminică, 17 august 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 21 august 2025.

La tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 17 august 2025:

Loto 6/49: ora 18:30
Joker: ora 18:30
Loto 5/40: ora 18:30
Noroc: ora 18:30
Noroc Plus: ora 18:30
Super Noroc: ora 18:30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 17 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,55 milioane de lei (peste 4,25 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 516.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 222.100 lei (peste 43.800 de euro).

  • La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 70.749,95 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Eforie Sud.

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,4 milioane de lei (peste 277.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 792.200 de lei (peste 156.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 84.900 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul

Mediafax
