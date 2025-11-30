Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 30 noiembrie 2025

Joi, 30 noiembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025, Loteria Română a acordat 27.520 de câștiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 4 decembrie 2025.

Rezultatele Loto 6/49 din 30 noiembrie 2025:

Joker: ora 18:30

Noroc Plus: ora 18:30

Loto 5/40: ora 18:30

Super Noroc: ora 18:30

Noroc: ora 18:30

Loto 6/49: ora 18:30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 30 noiembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 76.400 de lei.