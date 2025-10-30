Prima pagină » Actualitate » NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 30 octombrie 2025

NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 30 octombrie 2025

30 oct. 2025, 17:25, Actualitate
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 30 octombrie 2025
FOTO - Caracter ilustrativ

Joi, 30 octombrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 2 noiembrie 2025. La tragerile loto de duminică, 26 octombrie 2025, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 30 octombrie 2025:

  • Loto 6 din 49: ora 18:30
  • Joker: 12, 17, 28, 4, 37 (+15)
  • Loto 5 din 40: 18, 20, 32, 19, 25, 15
  • Noroc: ora 18:30
  • Noroc Plus: 963142
  • Super Noroc: 653755

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea/Gândul

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 30 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

  • La tragerea Joker s-au câștigat premiul la categoria a ÎI-a în valoare de 154.082,65 de lei și premiul la categoria a III-a a în valoare de 87.429,21 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe bilete.loto.ro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 386.593,20 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 5.

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul

Citește și

CONTROVERSĂ Ionuț Moșteanu reacționează după dezvăluirea GÂNDUL: „Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română”
17:46
Ionuț Moșteanu reacționează după dezvăluirea GÂNDUL: „Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română”
DECES Avarul MISTERIOS descoperit de satelit în Pusta maghiară. Cine este de fapt călăreţul oriental căsăpit la Budapesta
17:10
Avarul MISTERIOS descoperit de satelit în Pusta maghiară. Cine este de fapt călăreţul oriental căsăpit la Budapesta
TURISM Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
16:37
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
EVENIMENT România a devenit în premieră CAMPIOANĂ europeană la șah după ce a câștigat Cupa Cluburilor Europene
16:33
România a devenit în premieră CAMPIOANĂ europeană la șah după ce a câștigat Cupa Cluburilor Europene
POLITICĂ Ionuț Moșteanu visează locuri de muncă și fabrici noi din banii românilor dați pe „înarmare”: „Nu vrem doar să cumpărăm RACHETE din afară”
16:11
Ionuț Moșteanu visează locuri de muncă și fabrici noi din banii românilor dați pe „înarmare”: „Nu vrem doar să cumpărăm RACHETE din afară”
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă 230 milioane euro din PNRR
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Dr. Adrian Marinescu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: Vom avea o nouă pandemie?!