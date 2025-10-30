NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 30 octombrie 2025

Joi, 30 octombrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 2 noiembrie 2025. La tragerile loto de duminică, 26 octombrie 2025, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 30 octombrie 2025:

Loto 6 din 49: ora 18:30

Joker: 12, 17, 28, 4, 37 (+15)

Loto 5 din 40: 18, 20, 32, 19, 25, 15

Noroc: ora 18:30

Noroc Plus: 963142

Super Noroc: 653755

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 30 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La tragerea Joker s-au câștigat premiul la categoria a ÎI-a în valoare de 154.082,65 de lei și premiul la categoria a III-a a în valoare de 87.429,21 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe bilete.loto.ro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 386.593,20 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 5.

