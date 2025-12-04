Prima pagină » Actualitate » Numerele extrase la tragerile loto de joi, 4 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro, la Joker – categoria I

Numerele extrase la tragerile loto de joi, 4 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro, la Joker – categoria I

04 dec. 2025, 18:48, Actualitate
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 4 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro, la Joker - categoria I
FOTO - Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul

Joi, 4 decembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 30 noiembrie 2025, Loteria Română a acordat 29.551 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025.

Rezultatele Loto 6/49 din 4 decembrie 2025:

  • Joker: 17, 4, 29, 24, 20 (+12)
  • Noroc Plus: 081883
  • Loto 5 din 40: 21, 40, 13, 35, 19, 4
  • Super Noroc: 063984
  • Noroc: 7013487
  • Loto 6 din 49: 15, 11, 37, 4, 47, 9

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 4 decembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,91 milioane de lei (peste 768.700 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 830.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 631.400 de lei (peste 124.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 329.700 de lei (peste 64.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 780.500 de lei (peste 153.300 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 90.600 de lei (peste 17.700 de euro).

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul

