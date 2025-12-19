O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon

Un kilogram de file, între 140 şi 150 de lei

„Sunt foarte bune. Eu prefer burgerul de struţ, este foarte bun. Am mâncat. recomand. E super gustos”. „Carnea de struţ este o carne foarte bună, mult mai uşoară decât carnea de porc, e foarte sănătoasă şi am ales mai multe produse mai ales de sărbători”, spun clienţii.

Carnea şi produsele din carne de struţ sunt apreciate nu doar de români, ci şi de străini, spun fermierii care pregătesc marfa şi pentru export. Preţurile sunt şi ele atrăgătoare.

„Prețurile diferă de la 50-60 de lei pe kilogram; de exemplu, la mici, putem ajunge până la 140-150 de lei pe kilogram pentru file, care este ca o bijuterie. Stăm foarte bine cu comenzile în această perioadă, înainte de Crăciun; tot mai multe persoane doresc să comande. Vedem această dorință de consum al cărnii de struț pe masa de Crăciun sau de Anul Nou”, a declarat Anca Farcaşiu, administrator ferma.

Struţul este o pasăre care mănâncă foarte multă iarbă şi, tocmai de aceea, este slabă în grăsimi şi fără substanţe nocive.