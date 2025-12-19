Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România

Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanţa la 9 luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, în vederea consumului propriu, va fi dat urmărire internaţională, a informat IPJ Constanţa.

Conform sursei citate, mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea se află în lucru la Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, bărbatul fiind dat în urmărire naţională.

„Urmează a fi formulată cerere de urmărire internaţională, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, urmează a se relaţiona cu autorităţile competente din SUA prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională”, reiese din comunicatul transmis joi seară de IPJ Constanţa.

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare cu executare printr-o sentinţă definitivă a magistraţilor constănţeni, după ce în iulie 2024 şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul „Beach, Please!” de la Costineşti.

Iniţial, în luna aprilie a acestui an, Wiz Khalifa a primit la Tribunalul Constanţa (instanţa de fond) o pedeapsă uşoară, constând în amendă penală în cuantum de 3.600 lei, însă Curtea de Apel Constanţa a admis joi apelul procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi a dispus condamnarea rapperului american la 9 luni închisoare cu executare.

Pe 14 iulie 2024, Wiz Khalifa a fost ridicat de poliţişti, după ce şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul „Beach, Please!” de la Costineşti.

Ulterior, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere fără drept de droguri de risc, însă a fost lăsat liber.

