Care ulei este mai bun, cel de măsline sau cel de floarea soarelui. Mihaela Bilic spune care este mai bun pentru o dietă de slăbit

Dacă ți-ai propus să scapi de kilogramele în plus și nu știi ce tip de ulei este mai bine să consumi, Mihaela Bilic spune ce trebuie să faci pentru a îți atinge obiectivul.

Grăsimile sunt necesare pentru o mai bună funcționare a organismului, însă consumul lor trebuie limitat atunci când obiectivul este scăderea în greutate. De curând, medicul Mihaela Bilic a vorbit despre două dintre cele mai folosite uleiuri din bucătăria românilor și cum influențează ele drumul către o siluetă de vis și o stare de sănătate optimă.

Uleiul de floarea soarelui sau cel de măsline?

Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, nutriționista a spus diferențele nutritive majore ale celor două tipuri de ulei asupra organismului, dar și impactul lor direct asupra gustului mâncării.

„Uleiul de măsline conține acizi grași esențiali Omega-9, cu rol inflamator, (…). Are un punct de ardere înalt, este stabil, însă schimbă gustul mâncării pe care o prăjim. Cel de floarea-soarelui conține acizi grași Omega-6, cu rol proinflamator, însă gustul este neutru”, a precizat Mihaela Bilic.

În privința aportului caloric, lucrurile stau la fel, o singură lingură furnizează 100 de kcal, indiferent de ce tip de ulei alegem. Medicul Mihaela Bilic recomandă limitarea lor în timpul dietei de slăbit, în special a uleiului de floarea soarelui:

„Dragii mei, uleiul este sănătos, dar trebuie să îl consumăm cu măsură! O salată cu trei linguri de ulei are deja 350 kcal, când despre cel de floarea-soarelui, lăsați-o mai moale pentru că nu avem nevoie de inflamație, e suficient că ne afectează silueta”, a precizat specialista.

Este untul mai puțin sănătos decât uleiul, mit sau realitate

O altă sursă bogată în grăsimi este untul. Mihaela Bilic a demontat mitul potrivit căruia acesta ar fi mai puțin sănătos decât uleiul și recomandă integrarea lui într-o dietă echilibrată.

„Untul este grăsimea naturală din lapte și una dintre puținele surse de vitamine liposolubile A și D cu biodisponibilitate crescută. Conține grăsimi saturate, dar și monosaturate, iar cantitatea de colesterol din unt (250 mg/100g) este similară cu cea din ou (220 mg). Untul are 758 de calorii/100g, spre deosebre de ulei care conține 900 calorii / 100 g. Uleiul nu are colesterol și e bogat în vitamina E, dar nu conține vitaminele A și D. Într-o dietă echilibrată trebuie să existe atât unt, cât și ulei, ambele în cantități reduse”, a scris dr. Bilic în cartea „Sănătatea are gust”.

Recomandările autorului: