O bucată din Turnul Eiffel se scoate la vânzare. Cât ar putea să plătească colecționarii pentru acest fragment rar scos la licitație

Un fragment autentic din celebrul Turn Eiffel va fi scos la licitație în luna mai, iar organizatorii estimează că acesta ar putea fi vândut pentru o sumă considerabilă, potrivit Euronews.

Este vorba despre o porțiune a scării spiralate din monumentul parizian, utilizată de primii vizitatori încă de la inaugurarea din 1889. Fragmentul, cu o înălțime de aproximativ 2,75 metri și un diametru de 1,75 metri, este compus din 14 trepte metalice fixate pe o bază în formă de cruce. Această scară făcea legătura între etajul al doilea și cel de-al treilea al Turnului Eiffel. Piesa va fi scoasă la licitație pe 21 mai 2026 de casa Artcurial, din Paris.

La deschiderea turnului, în 1889, vizitatorii puteau ajunge în vârf doar urcând pe scări. În 1983, în timpul unei renovări, o parte din scările originale a fost demontată și înlocuită cu lifturi. Aproximativ 20 de secțiuni au fost atunci vândute la licitație sau au ajuns în colecții private sau muzee.

În prezent, fragmente din scările originale pot fi admirate în diverse colțuri ale lumii. O parte dintre ele sunt expuse în instituții culturale din Franța, precum Musée d’Orsay sau Cité des Sciences et de l’Industrie. Alte segmente au ajuns în grădinile fundației Yoishii din Japonia sau în apropierea Statuia Libertății, în New York.

Organizatorii susțin că interesul pentru astfel de obiecte se menține la un nivel foarte ridicat. O secțiune similară din scara Turnul Eiffel a fost vândută în 2016 pentru 523.800 de euro, depășind cu mult estimările inițiale. În prezent, monumentul parizian atrage aproximativ șapte milioane de vizitatori anual și rămâne unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Franței.

