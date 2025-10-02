Turnul Eiffel este închis, joi, din cauza grevei din Franța, au anunțat sindicaliștii și compania care administrează activitățile turistice. În plus, în regiunea pariziană şi în alte oraşe sunt anunţate ample demonstraţii, ca semn de protest față de politica lui Emmanuel Macron.

Sindicaliștii obiectivului au explicat că angajații au decis în mod aproape unanim să participe la grevă. Pe de altă parte, sindicatele din sectoarele transporturilor urbane şi interurbane, feroviare şi aeriene, din învăţământ, din servicii publice şi sănătate au lansat un apel la grevă naţională generală pentru 2 octombrie.

Număr record de 6,3 milioane de vizitatori din 150 de țări în anul 2024

Președintele Societății de Operare a Turnului Eiffel (SETE), Jean-François Martins, a confirmat că monumentul va rămâne „închis astăzi” din cauza grevei, potrivit renumitei publicații Le Figaro.

„În urma convocării naționale intersindicale de astăzi, o adunare generală a personalului Turnului Eiffel a avut loc în această dimineață. O mare majoritate a angajaților a votat în favoarea grevei”, a transmis sindicatul CGT Turnul Eiffel într-un comunicat trimis AFP.

Turnul Eiffel a fost închis și pe 18 septembrie, a adăugat Jean-François Martins, directorul companiei din subordinea Primăriei Parisului. Obiectivul turistic a avut un număr record 6,3 milioane de vizitatori din 150 de țări în anul 2024.

De altfel, turnul, emblematic monument al Parisului, a fost închis publicului chiar în anul Jocurilor Olimpice. Greva a fost lansată de două sindicate pentru a protesta contra gestionării proaste a Primăriei Parisului, acţionarul majoritar al Societăţii de exploatare a Turnului Eiffel. Acțiunea a survenit cu doar câteva luni înaintea Jocurilor olimpice de vară de la Paris, una dintre cele mai controversate ediții din lunga istorie a acestui eveniment de anvergură mondială.

În decembrie 2023, sindicatele mai organizaseră o grevă similară pentru a denunţa «un model economic prea ambiţios şi nefezabil».

Finalizat în 1889 pentru Expoziția Mondială de la Paris, Turnul Eiffel a fost inițial conceput ca o structură temporară, însă a devenit rapid un simbol național. În prezent este unul dintre cele mai vizitate monumente din lume.

