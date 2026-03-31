Prima pagină » Știri externe » Turnul Eiffel s-a aprins pentru Celine Dion: revenire spectaculoasă la Paris

Turnul Eiffel s-a aprins pentru Celine Dion: revenire spectaculoasă la Paris

Celine Dion și-a anunțat revenirea mult așteptată pe scenă într-un mod cu totul spectaculos. În noaptea de 30 spre 31 martie 2026, Turnul Eiffel a fost iluminat în onoarea artistei, într-un show de lumini și proiecții care a marcat oficial începutul unui nou capitol în cariera ei.

Celine Dion revine pe scenă

În ziua în care a împlinit 58 de ani, Celine Dion a publicat pe Instagram un mesaj video profund personal în care a vorbit direct cu fanii săi despre sprijinul primit în ultimii ani.

Artista a transmis că în fiecare zi a simțit „rugăciunile, sprijinul, bunătatea și dragostea” celor care au susținut-o în perioada dificilă prin care a trecut din cauza sănătății.

„Chiar și în cele mai dificile momente, ați fost acolo pentru mine. M-ați ajutat în moduri pe care nu le pot descrie și sunt cu adevărat norocoasă să am sprijinul vostru. Mi-ați lipsit foarte mult. Sunt atât de pregătită să fac asta”, a transmis Celine Dion.

Paris, gazda unui comeback de excepție

Turnul Eiffel a fost iluminat special pentru a marca revenirea ei, în timp ce fragmente din cele mai cunoscute melodii ale sale au răsunat în capitala franceză.

Indiciile au început să apară în oraș încă din zilele precedente, cu afișaje misterioase și schimbări pe conturile artistei, pregătind publicul pentru momentul mare.

Celine Dion va susține o serie de 10 concerte la Paris La Défense Arena. Programate între 12 septembrie și 14 octombrie 2026. Este prima ei revenire pe scenă după o pauză forțată de ani de zile, cauzată de o boală neurologică rară diagnosticată în 2022 și de pandemia de Covid-19.

Organizatorii anunță că biletele vor fi puse în vânzare în aprilie, iar interesul publicului este deja ridicat.

Celine Dion și legătura cu Franța

Numele său, Celine, a fost ales ca un omagiu adus unei melodii a lui Hugues Aufray, un detaliu care a anticipat legătura puternică dintre artistă și spațiul francofon.

Publicul din Franța a descoperit-o la începutul anilor ’80. La doar 14 ani, a fost invitată de Michel Drucker în emisiunea „Champs Élysées” în 1983. Fiind prima ei apariție televizată în Franța, la scurt timp după debutul internațional.

În 2022, aceasta a dezvăluit că suferă de sindromul persoanei rigide (stiff-person syndrome). O afecțiune neurologică rară care a afectat capacitatea ei de a performa. Aceasta a dus la anularea turneelor planificate și la o pauză prelungită de pe scenă. 

De atunci, artista a făcut apariții rare, inclusiv la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris în 2024.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

