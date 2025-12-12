Cum prepari maioneza dietetică. Ingredientul care înlocuiește uleiul

Maioneza este ingredientul de bază al multor mâncăruri preferate de români, printre care și salata de boeuf, care nu lipsește de la masa de Crăciun. Cei care preferă o variantă mai puțin calorică a maionezei, pot încerca maioneza fără ulei. Este mai dietetică, dar la fel de gustoasă și cremoasă.

Maioneza clasică are la bază ulei vegetal și gălbenuș de ou, fapt care o face bogată în grăsimi și calorii. Versiunea fără ulei este mai slab calorică și mai ușor de digerat, fără însă a compromite gustul sau cremozitatea celei clasice. Iar smântâna, ingredientul care înlocuiește uleiul, dă un plus de proteine și calciu preparatului.

Ingrediente:

200 g smântân ă grasă (20-30%);

1 gălbenuș de ou fiert tare sau crud, după preferințe ;

1 linguriță muștar ;

1 linguriță zeamă de lăm âie sau o țet ;

Sare și piper după gust;

Opțional : usturoi pisat sau ierburi aromatice .

Mod de preparare

Se începe mai întâi prin amestecarea gălbenușului crud cu muștarul, până se obține o cremă omogenă. Treptat, se adaugă smântâna, până ce maioneza capătă cremozitate și consistență.

Odată ce se obține consistența dorită, se adaugă sarea, piperul, zeama de lămâie sau oțetul. Iar pentru un plus de aromă, se poate adăuga și usturoi pisat sau verdețuri proaspete.

Trebuie să mai știi că, secretul pentru o maioneză fără ulei perfectă este o smântână grasă. Ingredientul ajută unei maioneze cu o textură similară a celei tradiționale. Lichidul acid trebuie adăugat treptat, pentru a nu separa crema.

