Calendar ortodox 12 decembrie. Este pomenit Sfântul Spiridon. Rugăciunea pe care să o rostești pentru binecuvântare

12 dec. 2025, 12:18, Actualitate
Calendar ortodox 12 decembrie. Astăzi este pomenit Sfântul Spiridon, ierarh al Bisericii, cunoscut pentru smerenia sa. În această zi, credincioșii merg la biserică și se roagă. Iată rugăciunea pe care să o rostești pentru binecuvântare.

Anual, pe 12 decembrie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Spiridon. Este considerat unul dintre cei mai apreciați ierarhi ai Bisericii și a trăit în secolul al IV-lea. A fost păstor de oi, s-a căsătorit și a avut o fiică. A trăit o viață simplă și a fost apreciat de comunitatea din Cipru. După moartea soției sale, a fost ales episcop al Trimitundei. A murit în anul 348, iar credincioșii l-au numit „făcător de minuni”.

Rugăciunea pe care să o rostești de Sfântul Spiridon

„Apărătorului credinței să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarh Spiridon, deşi nu avem nici vrednicie şi nici pricepere pentru a ne ruga ţie cu potrivite cuvinte. Totuşi venim la tine, sfinte, şi mărturisindu-ne multele păcate săvârşite, ne rugăm ţie cu smerenie.

Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieţii ai săvârşit atâtea minuni, şi binecuvântează-ne pe noi toţi, cei care venim la tine cu credinţă! Nădejde a celor care şi-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiţi, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite şi, cu obişnuita ta bunătate şi iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului. Amin”, este rugăciunea care poate fi rostită.

Sursă foto: Shuttestock

Cele mai noi