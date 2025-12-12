Premierul Ilie Bolojan a mers în Bihor pentru a inspecta lucrările la autostradă, alături de șefii CNAIR și CNIR

Vineri, Ilie Bolojan a verificat stadiul lucrărilor pe şantierul autostrăzii A3, alături de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, şi directorul de investiţii, Grigore Chiş.

Reprezentanţii CNAIR au precizat, recent, că lucrările la autostradă, pe ambele sectoare de drum, se desfăşoară în ritm intens, iar Premierul României s-a deplasat pe tronsoanele din judeţul Bihor ale Autostrăzii Transilvania.

După ce a verificat stadiul lucrărilor, Bolojan a declarat: ”Două tronsoane pe teritoriul județelor Cluj, Sălaj și Bihor vor fi finalizate. Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă va intra în funcțiune. Și, așa cum a fost aici prezentarea, în 2027 se va termina și acest tronson înspre granița cu Ungaria. Asta înseamnă că, la jumătatea anului 2027, cu excepția zonei din Sălaj, zona Meseș, municipiu Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania. Având în vedere durata lucrărilor la tunelul care este prevăzut în zonă, care, așa cum ați aflat, este estimată la cinci ani de zile, soluția provizorie este să se execute cealaltă parte și să se folosească centura municipiului Zalău , în așa fel încât, în 2028–2029, să putem practic folosi această importantă arteră de comunicație”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Legat de tronsonul dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș al A3, realizat de Erbașu, luna trecută, directorul general al companiei anunța că stadiul lucrărilor „este un pic avansat”, dar totuși finalizarea lor și deschiderea circulației pe cei 26,35 km vor întârzia până la două luni față de estimările inițiale.

În ce privește tronsonul 3C2, între Chiribiș și Biharia, realizat de Precon Transilvania și Citadina 98, muncitorii și utilajele constructorilor începuseră asfaltarea pe cei 28,5 km. Operațiunea a fost realizată cu o mașină specială care „acoperă” toate cele trei benzi ale șoselei, pentru creșterea impermeabilității asfaltului și pentru împiedicarea apariției fisurilor între benzi.

Foto: Social-media.

