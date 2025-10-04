Noi reguli pentru românii care dețin un câine la curte. Nerespectarea atrage o AMENDĂ usturătoare

Românii care au câine de dimensiune mare la curte trebuie să știe că riscă să fie amendați. Noua legislație le impune proprietarilor de animale de companie să respecte conviețuirea armonioasă cu vecinii.

De asemenea, proprietarii care dețin câini de luptă din rase precum Bulldog, Bull Terier, Rotweiler și Pit Bull trebuie să se asigure că aceștia nu reprezintă un pericol pentru membrii familiilor acestora și vecinii din curțile alăturate. Cei care nu-și stăpânesc câinii al căror lătrat constant devine deranjant pentru vecini riscă amenzi usturătoare pentru tulburarea liniștii publice.

De asemenea, trebuie să le asigure bunăstare animalelor de companie, potrivit noilor reglementări impuse printr-o lege recent adoptată. Amenda pe care o pot lua ajunge până la 500 de lei, transmite România TV.

Noi reguli pentru românii care au câine la curte

Potrivit noii legi, proprietarii trebuie să asigure patrupedului o cușcă, precum și condiții de plimbare. De asemenea, are obligația de a deține documentele și materialele necesare întreținerii câinelui. Cușca câinelui trebuie să fie construită la dimensiunile adaptate taliei câinelui. Potrivit legii, câinele trebuie să poată sta în picioare și să se poată întoarce în interiorul acesteia.

Cușca câinelui trebuie să fie poziționată la minimum 60 de centimetri față de gardul vecinului. În plus, proprietarul trebuie să dețină o lesă lungă de cel puțin 2 metri, fabricată dintr-un material care să fie rezistent la întindere și să nu prezinte risc de strangulare.

Și chiar dacă câinele se află în curte, trebuie scos la plimbare pe aleile publice din parcuri, grădini, locuri de agrement sau în spații special amenajate, ținuți în lesă și cu botniță la gură, pe lângă pungi și mănuși pentru adunarea dejecțiilor. Dacă nu există această posibilitate, proprietarii trebuie să aibă la îndemână materiale pentru curățarea și evacuarea dejecțiilor animalelor din curte.

