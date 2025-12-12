Bolojan reacționează după ce a văzut documentarul Recorder: Cel puțin în modul în care sunt prezentate, faptele par grave, ar trebui verificate

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că faptele prezentate în documentarul Recorder par grave și ar trebui verificate.

„Sunt două zone care țin de statul român și în care, în acești ani, românii și-au scăzut încrederea: zona politică și zona de justiție. În toate sondajele se vede încrederea scăzută în autorități și în justiție (…) Nu este bine”.

Premierul a oferit câteva exemple.

„Lungirea unor procese, ajungerea unor fapte la prescriere, soluții contradictorii în spețe identice nu au cum să crească încrederea cetățenilor și nici ce s-a întâmplat în aceste zile nu crește încrederea cetățenilor”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a declarat că este nevoie de o analiză a legislației.

„E nevoie de reguli (…) trebuie să vedem ce proceduri legale nu generează o bună funcționare. (…) La sfârșitul ședinței de guvern, din această săptămână, am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care țin de partea de legislație. Colaborând cu profesioniștii din sistem, cu asociațiile de magistrați, cu experții Ministerului Justiției, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susținute, în așa fel încât să fie îmbunătățită și legislația”, a spus șeful Executivului precizând că depinde de oamenii din sistem modul în care sunt puse în practică prevederile legale.

„Să vedem în ce măsură se ține cont de realități în așa fel încât aspectele care țin de prescrierea unor fapte să fie tratate în anumită formulă, durata proceselor să scurtată, aspecte de delegări să fie reglementate”, a adăugat șeful Guvernului.

Bolojan a mai fost întrebat dacă are încredere în ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, şi în fostul ministru al Justiţiei Cătălin Predoiu.

„Fiecare dintre cei care au ocupat un post de conducere într-un domeniu sau altul, în acest caz miniştrii Justiţiei, toţi miniştrii Justiţiei care au fost până acum sau toţi primarii din Oradea, ca să dau un exemplu din administraţie, au o răspundere, mai mare sau mai mică, pentru ceea ce s-a întâmplat în sistemele unde au avut responsabilitate şi această răspundere într-adevăr trebuie evaluată. Dacă un oraş, o comunitate s-a schimbat în 10-20 de ani, înseamnă că primarii de acolo au poate un merit sau o răspundere, dacă au stagnat, sigur că o anumită vină. Aşa este în fiecare sistem, dar nu dau note legate de activităţi care nu sunt în directa mea responsabilitate sau acolo unde nu am experienţa necesară ca să mă apuc să fac comentarii”, a subliniat premierul.

El a mai spus că toate competenţele ministrului Justiţiei au fost transferate către CSM şi greutatea intervenţiei este în interiorul sistemului de justiţie.

„În mod cert, Ministerul Justiţiei şi ministrul Justiţiei au o responsabilitate în acest domeniu cu atât mai mult cu cât ministrul Justiţiei este membru CSM şi poate să solicite anumite lucruri, poate să facă anumite propuneri, poate să facă sesizări, dar trebuie să recunoaştem că, după modificările care au fost făcute, practic competenţele ministrului Justiţiei au fost transferate în principal către CSM în aceşti ani şi, deci, greutatea intervenţiei este astăzi în interiorul şi la conducerea sistemului de justiţie”, a menționat el.

Întrebat dacă a comunicat cu preşedintele Nicuşor Dan pe această temă, premierul a răspuns: „Am comunicat în aceste zile pe problemele care sunt pe ordinea de zi şi în mod evident şi preşedintele României are o posibilitate de a influenţa aceste zone, conform prevederilor constituţionale”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Eroul Recorder”, procurorul Liviu Lascu, care se plânge că i-a încetat delegarea din DNA, este un fan al premierului Bolojan, un cunoscut al purtătoarei de cuvânt Ioana Ene Dogioiu și apropiat de PNL. Lascu apare și în anturajul unui om de afaceri controversat. Gândul publică fotografiile în exclusivitate și rețeaua de interese

„Eroina” Recorder, circ total în ședințele de judecată. Gândul publică în exclusivitate înregistrările cu controversata fostă judecătoare Panioglu care a acuzat „corupția din Justiție” după ce a fost exclusă din magistratură. Avocații, oripilați de urlete : „Doamnă judecător aveți o atitudine de a țipa la întreaga sală de când am venit în acest…Nu se poate așa ceva!”