Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) consideră că justiția din România nu funcționează din cauza dispariției mecanismelor de control și echilibru funcționale din interiorul sistemului juridic. Claudiu Sandu apreciază că justiția, din nefericire, nu are capacitatea de a se apăra din interior și face un apel la premierul Ilie Bolojan.

Claudiu Sandu îi cere Guvernului să-și asume răspunderea pentru ca Justiția să funcționeze

În mesajul său, vicepreședintele CSM lansează un apel la cel mai înalt nivel, solicitând Guvernului Bolojan să intervină în ajutorul funcționării justiției. Întrebat, la postul de televiziune menționat, dacă președintele Nicușor Dan ar trebui să vină în ședințele CSM, Claudiu Sandu a explicat că premierul Ilie Bolojan are pârghiile pentru salvarea justiției.

„Cel care are pârghii se numește prim-ministrul Ilie Bolojan. Dacă domnul prim-ministru și-a asumat răspunderea pentru un seturi de legi și în sfârșit, pentru salvarea României de la faliment și pentru readucerea magistraților la o pensie, la o vârstă de 65 de ani și la o pensie europeană, ar trebui să ajungă răspunderea și pentru salvarea justiției ca serviciu public.

Adică modificările legislative să fie făcut repede, prin asumare, Guvernul să-și asume riscul de a fi demis, așa cum își asumă riscul pentru alte modificări legislative, pentru că aceasta este o chestiune gravă, adică până la urmă, nefuncționarea justiției duce direct la nefuncționare a statului de drept”, a observat oficialul CSM.

Vicepreședinte CSM: Noile legi ale Justiției au cam încheiat orice formă de democrație în justiția din România

Claudiu Sandu a explicat, la Euronews România, că adoptarea noilor legi ale justiției a instituit niște proceduri care atacă democrația sistemului de justiție din România.

Astfel, Claudiu Sandu (foto) a afirmat că ”principala problemă de care ne lovim în acest moment este calitatea precară a legii. (…)Vechile legi ale Justiției, care au fost atât de mult blamate, erau mult superioare calitativ decât actualele legi ale justiției”. Vicepreședintele CSM a reamintit că la momentul adoptării noilor legi ale Justiției, magistrații au protestat față de procedura pe care o consideră „periculoasă și nedemocratică”.

Proceduri abuzive în instanțe și Parchete

În opinia oficialului CSM, prin adoptarea noilor legi au fost instituite niște proceduri nefaste în instanțe și Parchete pentru independența justiției.

Vă dau un exemplu: modul în care sunt alese colegiile de conducere în instanțe și Parchete. De fapt, colegiul de conducere este președintele instanței sau prim-procurorul Parchetului, pentru că este singurul care își ia un mandat printr-un concurs organizat de CSM. După care el propune adjunctul sau vicepreședintele instanței. Propune șefii de secții pe care CSM îi numește, dar la propunerea președintelui. (…) Aceasta este o procedură complet nedemocratică, pentru că dacă stabilim niște atribuții, iar colegiul de conducere are atribuții destul de serioase în zona Justiției, ar trebui să avem siguranța că, pe lângă președinte sau prim-procuror, ceilalți sunt aleși de colegi, nu sunt tot numiți pe baza propunerii președintelui”, a mai explicat Sandu.

