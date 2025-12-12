Samir Duduianu a fost unul dintre manifestanții de la sediul CSM care au protestat după difuzarea anchetei Recorder. Samir este fiul lui Ion Duduianu, zis și Segher, unul dintre primii lideri importanți ai clanului și fratele lui Cristofor Duduianu, zis „Împăratul”. Samir Duduianu pare să fie singurul din familie preocupat de politică.

Liderul clanului Duduienilor, Ion Duduianu, a murit în anul 2018 în urma unui infarct. Duduianu era după gratii în penitenciarul cu regim deschis din Găeşti. Acesta mai avea de ispăşit doi ani dintr-o pedeapsă de zece ani pentru cămătarie, constituirea unui grup infracţional organizat și trafic de persoane.

Cristofor Duduianu a murit la doar două luni după dispariția fulgerătoare a temutului Segher, în 2018, tot în închisoare.

Protest în fața CSM după difuzarea anchetei Recorder

La protest ar fi participat și alte persoane care în mod obișnuit merg la manifestațiile de susținere pentru Călin Georgescu, precum David Cozma și Claudiu Laurențiu Constantin.

Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii, după documentarul Recorder, miercuri, pe 10 decembrie. Manifestanții au cerut demisii la nivel înalt.

Opinia publică din România a fost luată prin surprindere de dezvăluirile din materialul Recorder, în care sunt prezentate pretinse fapte de corupție orchestrate de magistrați din vârful ierarhiei. În urma dezvăluirilor din documentar, a fost organizat un protest miercuri seara în fața Consiliului Superior al Magistraturii.

Mobilizare în rețeaua #Rezist

Sute de persoane au protestat în Piața Victoriei, pentru a doua seară la rând, ca reacție la documentarul Recorder despre corupția din sistemul de justiție. Evenimentul, intitulat „Scoateți corupția din justiție”, a fost anunțat pe Facebook și organizat de mai multe ONG-uri: „Declic”, „Inițiativa România” și „Justiție Independentă”. La eveniment, participă și activista Angi Șerban, cercetată penal pentru instigare la violență.

Manifestanții s-au strâns la ora 19:00 în Piața Victoriei, pentru a a-și exprima nemulțumirea față de presupusele fapte de corupție, prezentate în reportajul Recorder. Protestatarii vor, printre altele, revocarea șefei ÎCCJ, Lia Savonea și demiterea lui Marius Voineag din fruntea DNA și a fostului ministru al Justiției, liberalul Cătălin Predoiu.

„Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți.

Ce cerem:

Revocarea Liei Savonea

Demiterea conducerii DNA

Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder

Revizuirea competențelor CSM

Eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție”, se arată în prezentarea evenimentului de pe Facebook.

