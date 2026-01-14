O casă de coșmar. Un cuplu francez a fost ruinat după ce a cumpărat o „proprietate contaminată”

Un cuplu din Franța se confruntă cu falimentul după ce a cumpărat o casă în 2014, descoperind ulterior că aceasta făcea parte dintr-o succesiune nerezolvată. Greșelile notarilor și deciziile contradictorii ale instanțelor au generat o poveste dramatică, dar nu de nemaiîntâlnit.

Anne-Claire și soțul ei au cumpărat în ianuarie 2014 o casă pe coasta Plougonvelin, din Franța, cu vedere la mare, pentru 235.000 de euro, dorind să îmbunătățească calitatea vieții alături de cei doi copii ai lor, relatează publicația Le Telegramme. După renovarea proprietății, cuplul spera să o revândă în 2020 și să obțină ceva profit.

Cu toate acestea, procesul de vânzare a fost brusc oprit de notarul cumpărătorului, care a descoperit că imobilul era parte a unei succesiuni nerezolvate, ceea ce se numește juridic act de proprietate contaminat.

„Una dintre fiicele și moștenitoarele vânzătoarei nu a fost informată despre tranzacția din 2014”, explică Anne-Claire. Din cauza acestei „omisiuni”, familia a fost expusă riscului de evacuare sau obligației de a compensa succesiunea.

Decizii contradictorii în instanțe Cuplul a apelat la justiție pentru a clarifica situația. În primă instanță, Tribunalul din Brest le-a dat dreptate în iunie 2024: vânzarea a fost anulată, iar vina notarilor recunoscută. Aceștia au primit rambursarea prețului de achiziție și daune de 142.000 de euro pentru pierderea șansei de revânzare.

Încurajați de această decizie, Anne-Claire și soțul ei au achiziționat o nouă casă în aprilie 2025, contractând un al doilea împrumut. Totuși, situația a luat o turnură neașteptată în octombrie 2025, când Curtea de Apel a inversat decizia: tranzacția din 2014 a fost declarată legală.

Înapoi și de la capăt

Astfel, cuplul a fost obligat să returneze cei 235.000 de euro, plus dobânzi retroactive, iar daunele au fost reduse semnificativ, la 50.000 de euro. Familie falimentată de o casă cu probleme juridice Și toate acestea fără a se rezolva problema inițială, legată de succesiune… „Trebuie să adăugăm și 47.000 de euro cheltuieli de avocat. Cu cele două împrumuturi pentru finanțarea celor două case, a trebuit să luăm un împrumut de consum cu dobândă de 7% pentru a achita aceste sume. Rezultatul este că suntem complet ruinați, trăim doar datorită solidarității familiei. Și cel mai rău este că încă nu am recuperat cheile acestei case”, spune Anne-Claire.

Cuplul a renunțat să conteste decizia Curții de Apel la Curtea de Casație și a lansat o campanie de strângere de fonduri online pentru a acoperi datoriile restante. „Singura noastră șansă de a ieși din această situație este să o vindem repede și cât mai bine posibil. Apoi, vom lua totul de la zero, încercând să uităm, departe de aici”, a mai adăugat ea.