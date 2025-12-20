O familie infracțională preponderent română a fost destructurată în Canada. Ce vânau prădătorii

Poliția canadiană a destructurat joi o bandă de hoți de retail „foarte sofisticată și exotică”, majoritatea români înrudiți, care ar fi acționat în Ontario, Quebec și Columbia Britanică. Prada preferată, haine.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru The Toronto Sun că majoritatea suspecților din bandă sunt refugiați români. Doi dintre cei 21 de suspecți au fugit deja din țară, scrie Toronto Sun, preluat de ProTv.

Investigația a fost lansată în august, ca urmare a unei creșteri semnificative a furturilor din magazine. Potrivit poliției, până în prezent, au fost formulate 175 de acuzații împotriva celor 21 de suspecți. Majoritatea erau deja sub mandate de eliberare condiționată sau aveau mandate emise anterior.

Un polițist a declarat că banda a furat „milioane” în bunuri, atacând în special magazinele Shoppers Drug Mart. El a descris investigația drept „complexă și de amploare”, adăugând că „crima nu cunoaște frontiere”.

Banda a fost descrisă ca fiind „transitorie” și ar fi comis raiduri bine planificate, în timpul zilei, asupra retailerilor. După fiecare furt, hoții se întâlneau într-o locație din Mississauga, iar bunurile erau trimise către un depozit de lichidare comercială la scară largă din Brampton, precum și către alți angrosiști.

Poliția a declarat că, în august, detectivii de la Unitatea de Informații a Poliției Hamilton au identificat persoane de interes implicate într-o serie de furturi organizate extinse. Autoritățile au aflat că suspecții ar fi făcut parte dintr-o organizație criminală internațională care trafica bunuri furate încă din februarie 2024.

Milioane de pe raft

Se consideră că organizația este responsabilă pentru sute de furturi în Ontario.

Marți, poliția cu sprijinul polițiștilor a pus în aplicare 16 mandate de percheziție pe trei proprietăți comerciale, șase locuințe și șapte vehicule, ca parte a proiectului. Anchetatorii au aflat, de asemenea, că doi dintre suspecți au plecat la Vancouver în weekend, unde ar fi comis noi furturi, vizând din nou magazine Shoppers Drug Mart pe coasta de vest. Poliția din Vancouver i-a arestat și i-a trimis înapoi în Ontario.

„Toți erau membri ai aceleiași familii sau prieteni apropiați”, a declarat un polițist, adăugând că Agenția Canadiană pentru Servicii de Frontieră investighează statutul de imigrare al indivizilor.

Majoritatea celor arestați au fost acuzați de furt, posesie de bunuri obținute prin infracțiune, neconformare cu termenii perioadei de probă, neconformare cu o angajament judiciar și comiterea unei infracțiuni în cadrul unei organizații criminale, printre altele.

Printre suspecți de numără: Vijay Aggerwal, 75, din Brampton; Stefan Bogdan, 41, din North York; Andrei Burtea, 22, din Hamilton/Vaughan, șapte capete de acuzare pentru neconformare; Diana Burtea, 19, Hamilton/Vaughan, căutată și pentru furt în Windsor; Voicu Constantin, 48, North York; Nicusor Corcoveanu, 28, Hamilton/Vaughan, etc., alături de mai mulți tineri minori.

