Primarul Ciprian Ciucu confirmă informațiile relatate de Gândul cu dezastrul din autobazele STB. Cum arată autobuzele de la „Floreasca”

Primarul general al Capitalei a mers, miercuri, în Autobaza Floreasca din București, acolo unde mai mute autobuze sunt defecte, iar condițiile de muncă sunt destul de precare. Edilul confirmă, astfel, informațiile publicate miercuri de Gândul, AICI.

„Autobaza Floreasca, Februarie 2026. Am fost și am vorbit cu șoferii, cu muncitorii, cu personalul de sprijin din autobază. Neanunțat și fără alai, doar eu. Aici aveți câteva fotografii pe care le-am făcut cu telefonul și să vedeți condițiile de muncă din autobaza unei societăți comerciale care are echivalentul întregului buget al Municipiului Brașov.

Asta, în condițiile în care autobuzele și tramvaiele sunt cumpărate de către Primărie cu alte miliarde de lei”, a scris Ciprian Ciucu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„Nicușor Dan a tăiat bugetul STB, a subfinanțat această instituție”

Gândul a dezvăluit miercuri că flota de autobuze STB începe să sufere tot mai mult. Sunt zeci de autobuze Otokar trase pe dreapta, fiind cu defecțiuni majore, mai ales după ce au ieșit din garanție. Pe de altă parte, legendarele Mercedes Citaro au început și ele să crape, iar când se strică, nu există piese. Sindicaliștii îl acuză pe fostul primar Nicușor Dan pentru acest dezastru.

„Nicușor Dan a tăiat bugetul STB, a subfinanțat această instituție. Din 2020, de când a tăiat el din bani, bugetul nu a mai crescut. Nu a vrut să dea deloc bani pentru mentenanța autobuzelor Citaro. Mai rău ca acum nu a fost niciodată STB”, mai spune Valer Ciobănescu.

În ceea ce privește autobuzele Otokar, acestea se strică pe bandă rulantă, iar câteva dintre ele au luat foc

