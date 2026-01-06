Prima pagină » Actualitate » O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine

O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine

06 ian. 2026, 15:08, Actualitate
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
Foto Ilustrativ

O femeie din București a fost găsită decedată pe Aleea Imașului din Sesctorului 5. Victima avea urma unei mușcături de câine. Conform unor surse judiciare, rana nu sângera, ceea ce duce la supoziția că a fost mușcată ulterior decesului.

Marți, pe Aleea Imașului nr9 din Sectorul 5 din București o femeie a fost găsita decedată. Victima avea la gât o plagă care ar fi în putut fi provocată de un câine. Femeia avea doi câini comunitari în curte, unul mai mare și mai agresiv și unul de talie mai mică. Ambii căței au fost ridicați de ASPA.

Anchetatorii verifică dacă rana a fost provocată de câini și dacă a fost provocată înainte sau după deces. Conform surselor judiciare, rana nu sângera, deci este posibil să nu-i fi cauzat moatrea.

Știre în curs de actualizare.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
RELIGIE Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
14:52
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
ECONOMIE Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
14:50
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
EXTERNE Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
14:37
Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
SĂNĂTATE Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase
14:18
Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase
ECONOMIE Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”
13:55
Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Aparatele dentare nu sunt atât de vechi pe cât s-ar crede

Cele mai noi

Trimite acest link pe