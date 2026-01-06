O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine

O femeie din București a fost găsită decedată pe Aleea Imașului din Sesctorului 5. Victima avea urma unei mușcături de câine. Conform unor surse judiciare, rana nu sângera, ceea ce duce la supoziția că a fost mușcată ulterior decesului.

Marți, pe Aleea Imașului nr9 din Sectorul 5 din București o femeie a fost găsita decedată. Victima avea la gât o plagă care ar fi în putut fi provocată de un câine. Femeia avea doi câini comunitari în curte, unul mai mare și mai agresiv și unul de talie mai mică. Ambii căței au fost ridicați de ASPA.

Anchetatorii verifică dacă rana a fost provocată de câini și dacă a fost provocată înainte sau după deces. Conform surselor judiciare, rana nu sângera, deci este posibil să nu-i fi cauzat moatrea.

