Un saivan de 500 mp s-a prăbușit peste 400 de animale, în județul Prahova. Zeci de oi și capre au murit

Un saivan cu o suprafață de circa 500 de metri pătrați s-a prăbușit, sâmbătă seară, peste animale, în comuna Albești-Paleologu, satul Vadu Părului, din județul Prahova, scrie observatorulph.ro.

Astfel că, la fața locului, au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Urlați, cu două autospeciale de stingere, dar și o ambulanță SMURD. În plus, un echipaj de descarcerare de la Detașamentul Mizil a acționat în sprijin, alături de o autospecială de primă intervenție și comandă.

Conform ISU Prahova, construcția adăpostea circa 400 de animale, oi și capre. În urma prăbușirii acoperișului, aproximativ 30 de animale au fost găsite moarte. Restul au fost evacuate de echipele de intervenție ori au reușit să se autoevacueze.

