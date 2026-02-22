Prima pagină » Actualitate » 22 Februarie, calendarul zilei: Actorul James Hong împlinește 97 de ani. Mihai Leu devine primul român campion mondial la box profesionist

Elena Stănică-Ezeanu
22 feb. 2026, 07:15
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 22 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 22 februarie 1929, în Minnesota, SUA, James Hong este unul dintre cei mai prolifici actori din istoria Hollywood-ului, cu o carieră ce depășește șapte decenii și peste 600 de apariții în film, televiziune și producții de animație. Este fiul unor imigranți chinezi și a crescut în Los Angeles. În anii ‘50, Hong a început să apară în seriale TV populare, deschizând treptat drumul pentru generațiile următoare de actori asiatico-americani. A devenit cunoscut publicului larg pentru rolul antagonistului Lo Pan din Big Trouble in Little China şi a avut un rol memorabil în clasicul SF Blade Runner. În 2022, a revenit în filmul Everything Everywhere All at Once, care a câștigat mai multe premii Oscar. A oferit vocea personajului Mr. Ping în franciza Kung Fu Panda, demonstrându-și versatilitatea și talentul vocal. A fost cofondator al organizației East West Players, una dintre cele mai vechi companii de teatru asiatico-americane din SUA. Prin longevitatea, profesionalismul și implicarea sa, James Hong este considerat o figură emblematică în lupta pentru diversitate și incluziune în cinematografie.

Pe 22 februarie 1997, Mihai Leu a scris istorie pentru sportul românesc, devenind primul campion mondial al României la box profesionist. El a câștigat titlul mondial la categoria semimijlocie, versiunea World Boxing Organization (WBO). Partida s-a disputat la Hamburg, Germania, în fața unui public numeros. Adversarul său a fost panamezul Santiago Samaniego, un pugilist experimentat și puternic. După 12 runde echilibrate și solicitante, Mihai Leu s-a impus la puncte prin decizie unanimă, demonstrând superioritate tehnică, inteligență tactică și o excelentă pregătire fizică. Titlul cucerit a reprezentat o premieră absolută pentru România, niciun pugilist nu reușise să câștige o centură mondială la profesioniști. Realizarea sa a deschis drumul și a inspirat generațiile următoare de boxeri români. Mihai Leu și-a încheiat cariera profesionistă neînvins, cu un palmares impresionant, rămânând un simbol al ambiției, disciplinei și performanței la cel mai înalt nivel.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1732: George Washington 🇺🇸🗣 primul președinte al SUA
🎂1788: Arthur Schopenhauer 🇩🇪✒️ cel mai bine cunoscut pentru lucrarea sa din 1818 Lumea ca voință și reprezentare, unde caracterizează lumea fenomenelor ca un produs al unei voințe metafizice oarbe și insațiabile. Opera sa a fost descrisă ca o manifestare exemplară a pesimismului filosofic
🎂1810: Frédéric Chopin 🇵🇱🇫🇷🎼 considerat drept unul dintre cei mai influenți compozitori de muzică pentru pian. Este primul compozitor clasic occidental care include elemente slave în muzica sa; mazurcile și polonezele sale reprezintă chiar și astăzi baza muzicii clasice naționale poloneze
🎂1819: Grigore Alexandrescu 🇷🇴✒️ cel mai de seamă fabulist român. În 1859, domnitorul Al. I. Cuza l-a numit director și apoi ministru ad-interim la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii Publice. În ultimii 25 de ani de viață a fost marcat de alienare mintală. A murit sărac la București în anul 1885
🎂1857: Robert Baden-Powell 🇬🇧✯ general-locotenent al armatei britanice, scriitor și fondator al Mișcării Cercetașilor
🎂1857: Heinrich Hertz 🇩🇪🔌 fizician
🎂1890: Robert Ripley 🇺🇸🖍📰📺📻 creatorul celebrului show Ripley’s Believe It or Not!
🎂1903: Tudor Mușatescu 🇷🇴✒️ poet, prozator, dramaturg și umorist
🎂1928: Paul Dooley 🇺🇸🎬 Breaking Away (1979), Popeye (1980), Strange Brew (1983)
🎂1929: James Hong 🇺🇸🎬 Big Trouble in Little China (1986), Mulan (1998), Kung Fu Panda (2008)
🎂1949: Niki Lauda 🇦🇹🏎 campion mondial în anii 1975, 1977 și 1984, și antreprenor în industria aviației după retragerea din sport
🎂1962: Steve Irwin 🇦🇺🐊 „Vânătorul de crocodili”, prezentator de televiziune, ecolog și proprietar de grădină zoologică. A fost înțepat în piept de o pisică de mare și a decedat, la 44 de ani
🎂1968: Jeri Ryan 🇺🇸🎬
🎂1969: Brian Laudrup 🇩🇰⚽️
🎂1974: James Blunt 🇬🇧🎤
🎂1975: Drew Barrymore 🇺🇸🎬
🎂1975: Freakadadisk 🇷🇴🎧 membru al formației Paraziții din 1999 și fost membru al trupei Morometzii între anii 1997-1999

Decese 🕯

🕯️1797: Baronul de Münchhausen 🇩🇪 Baronul mincinos este trecut pe așa-numita „listă neagră” a familiei nobiliare Münchhausen. Personajul literar a fost creat de scriitorul german Rudolf Erich Raspe, inspirat probabil de personajul real
🕯️1987: Andy Warhol 🇺🇸🎨📷 grafician, fotograf, pictor și realizator de filme american, personalitate a curentului artistic cunoscut ca Pop Art din SUA. Din sfera activităților sale artistice face parte și un film experimental, executat în colaborare cu un ansamblu vocal-instrumental psihedelic extrem de influent, The Velvet Underground
🕯️2002: Chuck Jones 🇺🇸🎞 grafician, creator de desene animate, scenarist, producător și regizor. Este personajul din spatele multor filme clasice având în rol principal personaje Bugs Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote și Road Runner, Pepé Le Pew
🕯️2011: Ion Hobana 🇷🇴✒️ antologator, autor, critic literar, scriitor și teoretician literar contemporan, specializat în analizarea literaturii științifico-fantastice
🕯️2024: Artur Jorge 🇵🇹⚽️ A câștigat în 1987 Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al FC Porto

Evenimente📋

📋🧠 Ziua Mondială a Gândirii coincide și cu Ziua Mondială a Cercetășiei. Data a fost aleasă în onoarea zilei de naştere atât a Lordului Baden-Powell, fost general britanic, fondator al Mişcării Cercetaşilor, cât şi a soţiei lui, Olave Baden-Powell, cofondatoare a mişcării. Scopul Zilei Gândirii este de a reuni persoane din întreaga lume pentru a sărbători distracţia şi prietenia internaţională

Calendar 🗒

🗒1495: Regele Carol al VIII-lea al Franței intră în Napoli pentru a revendica tronul orașului
🗒1632: Galileo Galilei publică Dialog despre cele două mari sisteme ale lumii
🗒1635: La Paris, Cardinalul Richelieu fondează Académie française, cu mandatul de a supraveghea puritatea limbii franceze
🗒1882: Serbia se proclamă regat. Milan Obrenovic devine primul rege al Serbiei moderne, sub numele de Milan I al Serbiei
🗒1900: Prima audiție, la Paris, a „Sonatei nr. 2 pentru vioară și pian”, de George Enescu (la pian George Enescu)
🗒1905: S-a înființat primul sindicat muncitoresc din România, sindicatul lucrătorilor tâmplari, în frunte cu I.C. Frimu și Voicu Andreescu-Râureanu, urmat la 13 și 20 martie de înființarea sindicatului strungarilor și respectiv al lucrătorilor din fabricile de încălțăminte
🗒1906: S-a înființat Institutul Geologic al României și s-a creat corpul geologilor
🗒1907: Încep răscoalele țărănești în județele Dorohoi și Iași
🗒1943: Membrii grupării de rezistență Trandafirul Alb (Die Weiße Rose) sunt executați în Germania Nazistă
🗒1979: Decorarea drapelului de luptă al Diviziei „Mărășești”, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființare
🗒1997: Mihai Leu a câștigat primul titlul de campion mondial la box profesionist pentru România
🗒2006: Cel puțin șase bărbați organizează cel mai mare jaf din Marea Britanie, furând 53 de milioane de lire sterline (aproximativ 92,5 milioane $ sau 78 de milioane de euro) dintr-un depozit Securitas din Tonbridge, Kent

