Dan Dungaciu: „Europenii vor face fix ce face Rusia, ce face China – vor rețele suverane ca să ne spună ei cum să gândim”

În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat diferențele de viziune dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește libertatea de exprimare și controlul informației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul susține că democrația funcționează prin alternanță la putere și corectarea greșelilor prin vot. În opinia sa, modelul american lasă individul să decidă, în timp ce modelul european ar tinde să impună o „corectitudine” stabilită de instituțiile de la Bruxelles. El consideră că disputa actuală are la bază controlul rețelelor sociale și al spațiului digital.
„Ei, noi avem diferite judecăți de valoare. Cine are dreptate? Cine guvernează? Ăia care sunt mai mulți cu aceeași părere la un moment dat. Părere care se dovedi greșită, vii, îi dai jos și-i schimbi. Așa funcționează democrațiile în general și democrația americană în special. Ce spun europenii? Nu-i așa, noi suntem mai deștepți ca voi. Cine noi? Păi noi ăia de la Bruxelles. Și noi vă spunem cum să gândiți. Vezi că aici e greșit cu gândirea, nu mai gândi așa. Stai bă, cine ești tu să-mi spui tu mie cum să gândesc și unde greșesc în viziunea mea despre viață. Și de asta se vor confrunta, nu doar filozofii. În momentul în care vin americanii cu rețele, că aici e problema lor, că rețelele sunt ale americanilor. Da, și spun stai puțin, ce, tu îi lași pe ăștia să spună așa, ia taiele în România, taiele în Franța. Da, dar ăla le poate vedea în America. Păi cum să le tai în America? Cum să le scot? Că eu în America am altă gândire. A, păi atunci nu mai vii în Europa. Și atunci ne facem spațiu suveran-european controlat. Pentru că asta e consecința logică. Și noi suntem democrații perverși care facem ce fac rușii, care fac ce fac chinezii, care fac ce vor face indienii într-o măsură, adică au spațiul lor de internet, al nostru. În China nu te duci, nu intri. Da? De ce au chinezii spațiul lor de internet? Ai intrat acolo, vezi ce îți dau ei. Că partidul știe.”, afirmă Dan Dungaciu.