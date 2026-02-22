Dan Dungaciu: „Europenii vor face fix ce face Rusia, ce face China – vor rețele suverane ca să ne spună ei cum să gândim”

În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a analizat diferențele de viziune dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește libertatea de exprimare și controlul informației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi suntem democrații perverși care facem ce fac rușii, care fac ce fac chinezii”

Profesorul susține că democrația funcționează prin alternanță la putere și corectarea greșelilor prin vot. În opinia sa, modelul american lasă individul să decidă, în timp ce modelul european ar tinde să impună o „corectitudine” stabilită de instituțiile de la Bruxelles. El consideră că disputa actuală are la bază controlul rețelelor sociale și al spațiului digital.