În jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Meteorologii Accuweather anunță o lună martie 2026 bizară, în România

Meteorologii Accuweather au emis prognoza pentru luna martie 2026. Potrivit acestora, în jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Vremea va fi bizară în România, iar prognoza poate fi consultată mai jos, în articol.

Vremea se anunță a fi bizară în luna martie 2026, în România. Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună de primăvară. Dacă în jumătate de țară se vor înregistra precipitații sub formă de ninsore, în cealaltă jumătate valorile termice vor fi mai blânde.

Accuweather București: vremea în luna martie 2026

Așa cum arată prognoza întocmită de Accuweather (vezi mai jos), luna martie 2026 vine cu zile ploioase în București, dar și cu valori termice mai blânde. Vor fi șase zile în care vor fi prezente ploile. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 17 grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa între -1 și 7 grade Celsius.

Accuweather Întorsura Buzăului: prognoza pe luna martie 2026

Atât în Întorsura Buzăului, cât și în alte zone montane, precipitațiile sub formă de ninsoare își vor face prezența și în luna martie 2026. Spre deosebire de cealaltă jumătate a țării, valorile termice vor fi ușor mai scăzute. Vor fi patru zile în care se vor înregistra ninsori și lapoviță. De altfel, în alte cinci zile va ploua. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 13 grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa între -5 și 3 grade Celsius.

