Prima pagină » Actualitate » În jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Meteorologii Accuweather anunță o lună martie 2026 bizară, în România

În jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Meteorologii Accuweather anunță o lună martie 2026 bizară, în România

22 feb. 2026, 07:25, Actualitate
În jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Meteorologii Accuweather anunță o lună martie 2026 bizară, în România

Meteorologii Accuweather au emis prognoza pentru luna martie 2026. Potrivit acestora, în jumătate de țară ninge, în jumătate e primăvară. Vremea va fi bizară în România, iar prognoza poate fi consultată mai jos, în articol.

Vremea se anunță a fi bizară în luna martie 2026, în România. Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună de primăvară. Dacă în jumătate de țară se vor înregistra precipitații sub formă de ninsore, în cealaltă jumătate valorile termice vor fi mai blânde.

Accuweather București: vremea în luna martie 2026

Așa cum arată prognoza întocmită de Accuweather (vezi mai jos), luna martie 2026 vine cu zile ploioase în București, dar și cu valori termice mai blânde. Vor fi șase zile în care vor fi prezente ploile. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 17 grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa între -1 și 7 grade Celsius.

Accuweather București: vremea în luna martie 2026

Accuweather Întorsura Buzăului: prognoza pe luna martie 2026

Atât în Întorsura Buzăului, cât și în alte zone montane, precipitațiile sub formă de ninsoare își vor face prezența și în luna martie 2026. Spre deosebire de cealaltă jumătate a țării, valorile termice vor fi ușor mai scăzute. Vor fi patru zile în care se vor înregistra ninsori și lapoviță. De altfel, în alte cinci zile va ploua. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 13 grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa între -5 și 3 grade Celsius.

Accuweather Întorsura Buzăului: vremea în luna martie 2026

Autorul recomandă:

Sursă foto: Accuweather

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Europenii au refuzat să adere la Consiliul Păcii deoarece toată puterea este deținută de Trump
09:00
Valentin Stan: Europenii au refuzat să adere la Consiliul Păcii deoarece toată puterea este deținută de Trump
BANI Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Cine câștigă mai mult
08:36
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Cine câștigă mai mult
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii vor face fix ce face Rusia, ce face China – vor rețele suverane ca să ne spună ei cum să gândim”
08:30
Dan Dungaciu: „Europenii vor face fix ce face Rusia, ce face China – vor rețele suverane ca să ne spună ei cum să gândim”
DEZASTRU Un saivan de 500 mp s-a prăbușit peste 400 de animale, în județul Prahova. Zeci de oi și capre au murit
08:18
Un saivan de 500 mp s-a prăbușit peste 400 de animale, în județul Prahova. Zeci de oi și capre au murit
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Aș fi redus cheltuielile majore din administrația centrală – număr mai mic de secretari de stat, subvențiile acordate partidelor”
08:00
Viorica Dăncilă: „Aș fi redus cheltuielile majore din administrația centrală – număr mai mic de secretari de stat, subvențiile acordate partidelor”
BANI Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială
07:58
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Cancan.ro
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: 'Am rămas amici!'
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cinci țări din Europa vor să creeze centre de returnare a migranților în Africa
MILITAR Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G
09:00
Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G
SPORT Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul”
08:36
Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul”
JOCURILE OLIMPICE Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima”
08:33
Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima”
CONTROVERSĂ Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare”
08:30
Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare”
FLASH NEWS Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA
08:07
Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA
DRAMĂ Doliu în lumea muzicii. Willie Colon, o legendă a muzicii salsa, a murit la 75 de ani
07:39
Doliu în lumea muzicii. Willie Colon, o legendă a muzicii salsa, a murit la 75 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe