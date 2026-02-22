Prima pagină » Știri externe » Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA

Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA

Mihai Tănase
22 feb. 2026, 08:07, Știri externe
Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA
Foto: Profimedia images

Iranul a anunțat că a desemnat forțele navale și aeriene ale statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste, pe fondul escaladării tensiunilor din Asia de Vest, și în pragul unui război direct cu Statele Unite.

Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunea Europeană drept organizații teroriste, a anunțat sâmbătă Ministerul de Externe de la Teheran. Măsura reprezintă un răspuns direct la decizia UE de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste, scrie Aa.com.tr.

Într-un comunicat oficial, Ministerul iranian de Externe susține că decizia blocului comunitar este „în contradicție cu principiile fundamentale și regulile Cartei Națiunilor Unite și cu dreptul internațional”.

Autoritățile de la Teheran precizează că reacția Iranului se bazează pe o lege adoptată în 2019, care stipulează că „toate țările care, în orice mod, respectă sau sprijină decizia SUA de a declara IRGC organizație teroristă vor fi supuse unor acțiuni reciproce”.

Consiliul UE a decis joi includerea IRGC pe lista organizațiilor teroriste, în urma unui acord politic încheiat luna trecută de miniștrii de externe ai statelor membre. Decizia activează măsuri restrictive în cadrul regimului de sancțiuni antiterorism al Uniunii Europene.

Printre măsurile impuse se numără înghețarea fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice aparținând IRGC pe teritoriul statelor membre UE.

Hotărârea Bruxellesului vine într-un context de tensiuni crescute în regiunea Asiei de Vest, unde Statele Unite și-au consolidat prezența militară și au amenințat în mod repetat cu posibile lovituri militare împotriva Iranului.

Recomandarea autorului:

Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții”

Recomandarea video

Citește și

JOCURILE OLIMPICE Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns la final. „Frumusețea în acțiune”, tema ceremoniei de închidere de la Arena din Verona
09:07
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au ajuns la final. „Frumusețea în acțiune”, tema ceremoniei de închidere de la Arena din Verona
MILITAR Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G
09:00
Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G
JOCURILE OLIMPICE Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima”
08:33
Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima”
CONTROVERSĂ Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare”
08:30
Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare”
DRAMĂ Doliu în lumea muzicii. Willie Colon, o legendă a muzicii salsa, a murit la 75 de ani
07:39
Doliu în lumea muzicii. Willie Colon, o legendă a muzicii salsa, a murit la 75 de ani
PROTEST Mii de francezi au mărșăluit la Lyon pentru a cere dreptate în cazul uciderii unui activist naționalist de către socialiști radicali
23:57
Mii de francezi au mărșăluit la Lyon pentru a cere dreptate în cazul uciderii unui activist naționalist de către socialiști radicali
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Cancan.ro
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: 'Am rămas amici!'
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cinci țări din Europa vor să creeze centre de returnare a migranților în Africa

Cele mai noi

Trimite acest link pe