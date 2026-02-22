Forțele navale și aeriene ale statelor UE, desemnate drept „organizații teroriste” la Teheran, în prag de război cu SUA

Iranul a anunțat că a desemnat forțele navale și aeriene ale statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste, pe fondul escaladării tensiunilor din Asia de Vest, și în pragul unui război direct cu Statele Unite.

Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunea Europeană drept organizații teroriste, a anunțat sâmbătă Ministerul de Externe de la Teheran. Măsura reprezintă un răspuns direct la decizia UE de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste, scrie Aa.com.tr.

Într-un comunicat oficial, Ministerul iranian de Externe susține că decizia blocului comunitar este „în contradicție cu principiile fundamentale și regulile Cartei Națiunilor Unite și cu dreptul internațional”.

Autoritățile de la Teheran precizează că reacția Iranului se bazează pe o lege adoptată în 2019, care stipulează că „toate țările care, în orice mod, respectă sau sprijină decizia SUA de a declara IRGC organizație teroristă vor fi supuse unor acțiuni reciproce”.

Consiliul UE a decis joi includerea IRGC pe lista organizațiilor teroriste, în urma unui acord politic încheiat luna trecută de miniștrii de externe ai statelor membre. Decizia activează măsuri restrictive în cadrul regimului de sancțiuni antiterorism al Uniunii Europene.

Printre măsurile impuse se numără înghețarea fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice aparținând IRGC pe teritoriul statelor membre UE.

Hotărârea Bruxellesului vine într-un context de tensiuni crescute în regiunea Asiei de Vest, unde Statele Unite și-au consolidat prezența militară și au amenințat în mod repetat cu posibile lovituri militare împotriva Iranului.

Recomandarea autorului:

Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții”