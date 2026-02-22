Doliu în lumea muzicii. Willie Colon, o legendă a muzicii salsa, a murit la 75 de ani

Muzicianul american Willie Colon, una dintre cele mai influente figuri ale muzicii salsa, a murit sâmbătă, la vârsta de 75 de ani. Familia legendarului cântăreț a făcut anunțul trist, fără a face publică cauza morții.

Muzicianul american Willie Colon, trombonist, vocalist și compozitor inovator, considerat o legendă a muzicii salsa, a murit sâmbătă, la 75 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a artistului, scrie Le Monde.fr.

„Îi deplângem absenţa, dar în acelaşi timp ne bucurăm de darul etern al muzicii sale şi de memoriile dragi pe care le-a creat şi care vor trăi veşnic”, a transmis familia lui Colon.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Cine a fost Willie Colon

Născut în Bronx, din părinți portoricani, Willie Colon a avut o carieră impresionantă, înregistrând zeci de albume care au marcat istoria muzicii latino. Printre cele mai cunoscute se numără „La Gran Fuga”, lansat în 1970, și „El Juicio”, apărut în 1972, potrivit casei de discuri Fania Records.

Colon a semnat cu Fania Records la doar 15 ani, iar doi ani mai târziu, în 1967, a lansat albumul de debut „El Malo”. Materialul s-a vândut în peste 300.000 de exemplare și a contribuit decisiv la definirea sunetului modern al muzicii salsa, potrivit biografiei artistului publicate de LA Philharmonic.

Stilul muzical al lui Willie Colon a îmbinat elemente de jazz, rock și salsa, integrând ritmuri tradiționale din Cuba, Puerto Rico, Brazilia și Africa. Tematic, creațiile sale au explorat identitatea portoricanilor din Statele Unite și relația complexă dintre cultura de origine și realitatea americană.

„O temă semnificativă a muzicii lui Colon, care se inspiră din multe culturi şi din stiluri muzicale diferite, este explorarea conexiunilor rivale pe care portoricanii le au cu ţara lor natală şi cu Statele Unite. Îşi foloseşte melodiile pentru a prezenta şi investiga problemele traiului în Statele Unite ca portorican şi, de asemenea, pentru a face referire la contribuţiile culturale pe care portoricanii le oferă”, se arată în biografia oficială a artistului.

În anul 2004, Willie Colon a fost recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră de către Latin Academy of Recording Arts and Sciences.

Pe lângă activitatea artistică, Colon a fost și un activist social vocal. De-a lungul timpului, a fost implicat în Comisia latino pentru combaterea SIDA, în Fundația pentru imigranți a Națiunilor Unite și în Congressional Hispanic Caucus Institute.

