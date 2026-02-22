Prima pagină » Actualitate » Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială

22 feb. 2026, 07:58, Actualitate
Începând cu data de 1 iulie 2026, vor fi pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Presiunea cheltuielilor din ultima perioadă este tot mai mare pentru seniori, iar din vară este anunțată o majorare a pensiilor cu aproape 3,7%, decizi fiind oficială. Iată mai jos detaliile.

Decizia este oficială în Germania, pe listă aflându-se și pensionari români. Este vorba despre pensionarii români care au muncit legal, cu carte de muncă, în Germania și care, acum, primesc pensie de la statul german.

Costurile tot mai mari pus presiuni pe bugetele personale ale seniorilor, iar anunțul Ministerului Federal al Muncii pare să fie un motiv de bucurie pentru mulți pensionari. Începând cu data de 1 iulie 2026, pensiile vor fi majorate cu aproape 3,7%. Este un procent mai mare decât rata actuală a inflației (cira 2,1%).

În Germania, creșterea pensiilor depine de evoluția salariilor. În cazul unui cetățean care a activat în câmpul muncii timp de 45 de ani pe salariul mediu ar intra în posesia unei pensii echivalente cu cel puțin 48% din venitul mediu actual. Decizia finală a majorării pensiilor va fi luată de guvernul lui Friedrich Merz, în primăvară.

În Germania, un punct de pensie are valoarea de 40,79 de euro. Odată cu majorarea punctului de pensie, valoarea va ajunge la aproape 42,30 de euro, arată Ziarulromanesc.de.

Sursa citată oferă și un exemplu. Și anume, o pensie brută de 1.500 de euro ar putea crește cu aproximativ 55 de euro pe lună.

  • O pensie brută de 800 de euro poate avea o creștere cu 29,60 de euro.
  • O pensie brută de 1.000 de euro poate avea o creștere cu 37 de euro.
  • O pensie brută de 1.300 de euro poate avea o majorare cu 48,10 euro.
  • O pensie brută de 1.700 de euro poate avea o creștere cu 62,90 de euro.
  • O pensie brută de 2.000 de euro poate avea o majorare cu 74 de euro.
  • O pensie brută de 2.300 de euro poate avea o majorare cu 85,10 euro.

Majorarea netă este redusă, în schimb, de taxe și contribuții sociale. Indiferent de cuantumul majorării, se vor reține contribuțiile la asigurările de sănătate și îngrijire. Pot ajunge la aproape 11% din pensia brută. De asemenea, în 2026, seniorii care urmează să se pensioneze vor fi nevoiți să declare aproximativ 84% din pensie drept venit impozabil.

