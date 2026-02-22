Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nu înțeleg ce a fost în capul lui Nicușor să se ducă el ca observator. A încercat să se legitimeze”

Ion Cristoiu: „Nu înțeleg ce a fost în capul lui Nicușor să se ducă el ca observator. A încercat să se legitimeze”

Malina Maria Fulga
22 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg ce a fost în capul lui Nicușor să se ducă el ca observator. A încercat să se legitimeze”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și motivul pentru care a ales să se prezinte personal și să nu își trimită un oficial.

Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu și-a prezentat mirarea și nemulțumirea cu privire la faptul că, deși majoritatea țărilor care au decis să participe la întâlnirea privind Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump au decis să trimită oficiali care să ia parte la discuții, din România s-a deplasat chiar președintele.

„El nu s-a dus acolo să facă ceva pentru România. Pentru că, repet, mi-a arătat că cel mai important lucru în aceasta este faptul că, la nivel de observatori, s-au dus peste tot, inclusiv din Italia, cameristele. Din România, s-a decis să meargă președintele. Poți să-mi spui tu acum ce a fost în capul lui?”

Moderatorul Marius Tucă, într-un dialog cu invitatul, afirmă că, în perspectiva sa, aceasta a avut ca scop legitimarea lui Nicușor Dan ca președinte al României. De asemenea, susține că acest gest are ca scop și închiderea discuțiilor din spațiul public privind întâlnirea bilaterală promisă încă de la începutul mandatului președintelui Dan cu Donald Trump, la Washington.

„Să se legitimeze, să arate că nu este anti-Trump. Pentru că toți tfl-iștii spuneau că n-are ce să caute acolo, că Trump este noul Putin și așa mai departe. El tot vorbea despre o vizită a lui în Statele Unite care nu exista. Era așa, o vorbă în vânt. Și acum poate să spună că m-am întâlnit cu Trump, nu mai e vorba de o vizită.”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Europenii au refuzat să adere la Consiliul Păcii deoarece toată puterea este deținută de Trump
09:00
Valentin Stan: Europenii au refuzat să adere la Consiliul Păcii deoarece toată puterea este deținută de Trump
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii vor face fix ce face Rusia, ce face China – vor rețele suverane ca să ne spună ei cum să gândim”
08:30
Dan Dungaciu: „Europenii vor face fix ce face Rusia, ce face China – vor rețele suverane ca să ne spună ei cum să gândim”
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Aș fi redus cheltuielile majore din administrația centrală – număr mai mic de secretari de stat, subvențiile acordate partidelor”
08:00
Viorica Dăncilă: „Aș fi redus cheltuielile majore din administrația centrală – număr mai mic de secretari de stat, subvențiile acordate partidelor”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mașinăria o să spună că a fost un succes vizita lui Nicușor în America, dar a fost un eșec”
07:30
Ion Cristoiu: „Mașinăria o să spună că a fost un succes vizita lui Nicușor în America, dar a fost un eșec”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Chiar Ceaușescu a trebuit să se ducă la Moscova ca să se legitimeze”
12:00
Ion Cristoiu: „Chiar Ceaușescu a trebuit să se ducă la Moscova ca să se legitimeze”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan dacă nu era crispat, trebuia să înceapă discursul cu precizarea că nu este premierul României”
11:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan dacă nu era crispat, trebuia să înceapă discursul cu precizarea că nu este premierul României”
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Cancan.ro
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: 'Am rămas amici!'
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cinci țări din Europa vor să creeze centre de returnare a migranților în Africa
MILITAR Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G
09:00
Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G
SPORT Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul”
08:36
Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul”
BANI Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Cine câștigă mai mult
08:36
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Profi, Penny și La Doi Pași, în 2026. Cine câștigă mai mult
JOCURILE OLIMPICE Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima”
08:33
Jakobina Jakobsdottir, legenda schiului islandez, revine la Jocurile Olimpice după 70 de ani. Are 92 de ani și încă schiază: „Mi-a încălzit inima”
CONTROVERSĂ Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare”
08:30
Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare”
DEZASTRU Un saivan de 500 mp s-a prăbușit peste 400 de animale, în județul Prahova. Zeci de oi și capre au murit
08:18
Un saivan de 500 mp s-a prăbușit peste 400 de animale, în județul Prahova. Zeci de oi și capre au murit

Cele mai noi

Trimite acest link pe