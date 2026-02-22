Ion Cristoiu: „Nu înțeleg ce a fost în capul lui Nicușor să se ducă el ca observator. A încercat să se legitimeze”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și motivul pentru care a ales să se prezinte personal și să nu își trimită un oficial.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu și-a prezentat mirarea și nemulțumirea cu privire la faptul că, deși majoritatea țărilor care au decis să participe la întâlnirea privind Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump au decis să trimită oficiali care să ia parte la discuții, din România s-a deplasat chiar președintele.

„El nu s-a dus acolo să facă ceva pentru România. Pentru că, repet, mi-a arătat că cel mai important lucru în aceasta este faptul că, la nivel de observatori, s-au dus peste tot, inclusiv din Italia, cameristele. Din România, s-a decis să meargă președintele. Poți să-mi spui tu acum ce a fost în capul lui?”

Moderatorul Marius Tucă, într-un dialog cu invitatul, afirmă că, în perspectiva sa, aceasta a avut ca scop legitimarea lui Nicușor Dan ca președinte al României. De asemenea, susține că acest gest are ca scop și închiderea discuțiilor din spațiul public privind întâlnirea bilaterală promisă încă de la începutul mandatului președintelui Dan cu Donald Trump, la Washington.